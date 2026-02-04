Skipr

Verpleeghuismedewerker op staande voet ontslagen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag

,

Een medewerker van een verpleeghuis in het Zeeuwse Sint-Annaland is op staande voet ontslagen nadat twee bewoners melding hadden gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In januari meldde Ankie van Tatenhove, bestuurder van zorgorganisatie Schutse Zorg Tholen, na berichtgeving van Zeeuwse media “signalen” te hebben ontvangen van “mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag”. De medewerker is daarop direct op non-actief gesteld. In het verpleeghuis wonen 86 ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en 24 uur per dag zorg krijgen.

Grenzen overschreden

Een externe onderzoeksorganisatie onderzocht wat er precies is gebeurd. Twee medewerkers van Schutse Zorg namen deel aan het onderzoek. “De onderzoekscommissie heeft op basis van dossieronderzoek en gesprekken met medewerkers en familieleden van bewoners geconcludeerd dat professionele en persoonlijke grenzen door de betreffende medewerker zijn overschreden”, meldt de ouderenzorgorganisatie. 

Schutse Zorg Tholen heeft daarom besloten deze medewerker op staande voet te ontslaan. Wat er precies is voorgevallen tussen de bewoners en de inmiddels ontslagen werknemer, wil Van Tatenhove niet zeggen. Ook of de dader een man of een vrouw is, wil ze in het midden laten. De zaak heeft veel losgemaakt binnen de organisatie. “Schutse Zorg Tholen wil er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen en treft hiervoor maatregelen in afstemming met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.” Voor bewoners, familie en medewerkers is ondersteuning beschikbaar.

