Medewerker verpleeghuis Sint-Annaland geschorst na meldingen grensoverschrijdend gedrag

Een medewerker van een verpleeghuis in het Zeeuwse Sint-Annaland is geschorst nadat twee bewoners melding hadden gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Dat bevestigt bestuurder Ankie van Tatenhove van zorgorganisatie Schutse Zorg na berichtgeving van Zeeuwse media. Van Tatenhove zegt deze week “signalen” te hebben ontvangen van “mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag”. De medewerker is daarop direct op non-actief gesteld. In het verpleeghuis wonen 86 ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en 24 uur per dag zorg krijgen.

Onderzoek

Een externe onderzoeksorganisatie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Twee medewerkers van Schutse Zorg nemen deel aan het onderzoek. Wanneer er meer duidelijkheid komt, kan Van Tatenhove nog niet zeggen. “Dat hangt af van wat we tegenkomen. Laten we hopen dat het meevalt,” aldus de bestuurder. (ANP/Skipr)