Verdachte zorgmedewerkster Wierden nog negentig dagen in de cel

,

Een medewerkster van een zorginstelling in Wierden blijft negentig dagen langer in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Overijssel bepaald. De vrouw zou drie bewoners van een instelling opzettelijk insuline hebben gegeven, zonder medische noodzaak.

Hierdoor zouden bloedsuikerwaarden bij hen mogelijk zijn gedaald naar (levens)gevaarlijke waarden, meldde het Openbaar Ministerie eerder.

Aanhouding

De vrouw werd op 19 januari aangehouden. De incidenten zouden zich hebben voorgedaan bij woonzorglocatie ’t Wedervoort van zorgorganisatie ZorgAccent. Die meldde in maart een verdacht incident bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), politie en het OM. De verdachte is daarna op non-actief gesteld.

Volgens de zorgaanbieder richtte het onderzoek zich op “meerdere incidenten in de afgelopen jaren”, meldde de organisatie eerder. Ook zou er nog geen verband zijn aangetoond tussen het overlijden van een aantal bewoners van de locatie en het handelen van de vrouw. (ANP)

Meer over:OuderenzorgPatiëntveiligheidPersoneel

