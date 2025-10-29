Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Meldpunt: cijfers ouderenmishandeling liggen veel hoger

,

Verschillende wetenschappers, artsen en verpleegkundigen constateren dat steeds meer ouderen die langer thuis wonen kwetsbaar zijn voor mishandeling en verwaarlozing. Dat meldt Meldpunt Actueel.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat één op de twintig ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger volgens Meldpunt Actueel, die vrijdag aandacht besteed aan een aflevering over seniorengeweld.

Schaamte

Omdat veel ouderen uit schaamte geen melding van geweld doen, is het exacte aantal moeilijk te achterhalen. “Ouderenmishandeling is groter en ernstiger dan kindermishandeling”, aldus VU-hoogleraar Kees Blankman, gespecialiseerd in de rechtspositie van ouderen. Hij wil snel meer zicht op dit fenomeen krijgen.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPatiëntveiligheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

29 okt 2025 Meldpunt: cijfers ouderenmishandeling liggen veel hoger
29 okt 2025 Koning neemt kijkje bij Woonzorg Flevoland
22 okt 2025 Maasstad Ziekenhuis STZ-geaccrediteerd voor inclusieve ouderenzorg
21 okt 2025 'CZ betaalt leeg bed niet'
20 okt 2025 Zilveren Kruis vindt Amsterdamse WijkKliniek in huidige vorm niet toekomstbestendig

Interessant voor u

Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 – Julian Bushoff, kandidaat-Kamerlid ...
· 0 jaar geleden
Webinar Data & Security in de zorg – Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties