Meldpunt: cijfers ouderenmishandeling liggen veel hoger

Verschillende wetenschappers, artsen en verpleegkundigen constateren dat steeds meer ouderen die langer thuis wonen kwetsbaar zijn voor mishandeling en verwaarlozing. Dat meldt Meldpunt Actueel.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat één op de twintig ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger volgens Meldpunt Actueel, die vrijdag aandacht besteed aan een aflevering over seniorengeweld.

Schaamte

Omdat veel ouderen uit schaamte geen melding van geweld doen, is het exacte aantal moeilijk te achterhalen. “Ouderenmishandeling is groter en ernstiger dan kindermishandeling”, aldus VU-hoogleraar Kees Blankman, gespecialiseerd in de rechtspositie van ouderen. Hij wil snel meer zicht op dit fenomeen krijgen.