Isala zet virtual reality in tegen ouderenmishandeling

Medewerkers van het Zwolse ziekenhuis Isala krijgen via virtual reality (VR) training om mishandeling van thuiswonende ouderen te herkennen. De virtuele oefening is ook beschikbaar voor hulpverleners in de regio.

De VR-training komt voort uit een samenwerking tussen Isala, Veilig thuis IJsselland en het regionale programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Binnen het ziekenhuis wordt de VR-training opgenomen in het scholingsaanbod via de Isala Academie waardoor artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers de training kunnen volgen.

Eén op de twintig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder krijgt te maken met ouderenmishandeling. Financieel misbruik komt het meeste voor, gevolgd door psychische en lichamelijke mishandeling. De nieuwe training is erop gericht om misbruik ‘achter de voordeur’ te herkennen en op de juiste manier in te grijpen.

“Zodra je de VR-bril opzet, zit je als zorgprofessional in een ‘echte situatie’. Terwijl je in deze situatie zit, word je steeds voor de keuze gesteld: Wat zie je? Wat ga je doen?”, zegt Maaike Brunekreef, één van de drijvende krachten achter het initiatief. “Het leerzame daarvan is dat je direct ziet wat de gevolgen zijn van je beslissing. Je voelt bijvoorbeeld dat het niet pluis is wat er tussen een bejaarde man en zijn dochter in de spreekkamer gebeurt, maar je besluit verder geen vragen te stellen. Door de VR-bril zie je dan direct wat de gevolgen zijn van jouw keuze. Het mooie van de training is, dat je daarna de situatie ook kunt overdoen en een andere keuze kunt maken. Je krijgt daardoor echt inzicht in wat jij als zorgprofessional kunt betekenen voor een patiënt die mogelijk te maken heeft met geweld achter de voordeur.”