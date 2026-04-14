BrabantZorg ontwikkelt flexibele deuropener voor de ouderenzorg

Automatische deuropeners voor bewoners die niet zelf de deur kunnen openen, zijn vaak kostbaar en statisch. Daarom heeft BrabantZorg een flexibele variant ontwikkeld die meeverhuist met een cliënt.

“Veel bewoners van woonzorglocaties zijn rolstoelafhankelijk en fysiek niet in staat zelf de deur van hun appartement zelfstandig te openen”, vertelt Maarten Coolen, regiodirecteur bij BrabantZorg en initiatiefnemer. Om de vrijheid voor deze groep te vergroten, bestaat er een deuropener. De huidige automatische systemen vereisen vaak echter permanente montage en bouwkundige aanpassingen. “Wij zochten een oplossing die ‘cliëntvolgend’ is: techniek die je inzet waar het nodig is, en weer weghaalt als de bewoner verhuist.”

Gebruiksvriendelijker en goedkoper

BrabantZorg sloeg daarom de handen ineen met First Response Security. De afgelopen anderhalf jaar ontwikkelde het duo een flexibele deuropener die werkt op een accu. De opener wordt zonder breekwerk gemonteerd. “Hierdoor is de innovatie niet alleen gebruiksvriendelijker, maar ook aanzienlijk goedkoper dan de huidige marktstandaard”, aldus de vvt-organisatie.

De eerste batch wordt dit jaar geproduceerd. Hoewel BrabantZorg in de productie investeert, wordt de organisatie zelf geen fabrikant. De opbrengsten worden door BrabantZorg direct geïnvesteerd in nieuwe innovaties die het leven van bewoners en het werk van medewerkers vergemakkelijkt.