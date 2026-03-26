Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nivel: 4 op 10 ouderen meet gezondheidswaarden digitaal

,

Het gebruik van smartphones en smartwatches om gezondheidswaarden is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd, stelt onderzoeksbureau Nivel op basis van onderzoek.

In 2014 gebruikte 1 op de 9 mensen een app om zaken als bloeddruk, -suiker, gewicht of hartslag bij te houden. In 2024 deed een op de drie mensen dat blijkt uit gegevens uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van Nivel.

Opvallend is dat de stijging en het gebruik het grootste is bij ouderen. Van de 65-plussers gebruikt 44 procent apps om gezondheidswaarden bij te houden. Van de groep tussen de 40 en 64 is dat 32 procent. Onder jongeren gebeurt dat het minst, ongeveer 20 procent meet de gezondheidswaarden.

De snellere stijging vond vooral plaats vanaf 2020, dus vanaf de corona-epidemie. Het zijn volgens het Nivel ook met name mensen met een broze gezondheid die de waarden bijhouden. Dat laatste is goed nieuws voor de door personeelstekorten geplaagde zorg.

Reageer op dit artikel
Meer over:E-healthOuderenzorgTechnologie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Nivel: 4 op 10 ouderen meet gezondheidswaarden digitaal

Reader Interactions

Reacties