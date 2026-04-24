Twee brandweermensen gereanimeerd na medische keuring

Sinds januari 2024 moesten twee brandweermensen tijdens of na hun medische keuring worden gereanimeerd. Daarnaast kregen nog twee mensen ernstige gezondheidsproblemen, zoals hartinfarcten. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Drenthe.

De keuring, die voluit het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) wordt genoemd, bestaat onder meer uit een brandbestrijdingstest en een traplooptest. Bij de eerste test moeten mensen bijvoorbeeld een pop van 80 kilogram verslepen, over een hekje klimmen en oefeningen doen met een zware bal.

De bedoeling van de keuring is om te bepalen of mensen fit genoeg zijn om als brandweermens veilig te functioneren. Met de keuring zoals die nu is, loopt de brandweer volgens de onderzoekers een “behoorlijk moreel en juridisch risico”. De onderzoekers adviseren deelnemers voorafgaand aan de keuring te laten screenen op hartproblemen en de keuring op onderdelen aan te passen. (ANP)

