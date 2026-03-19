OVV: minister doet te weinig met advies ingestorte garage St. Antonius Ziekenhuis

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening doet te weinig met de aanbevelingen rond de deels ingestorte parkeergarage van het St. Antonius Ziekenhuis. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De veiligheidsraad wil wettelijke verankering, maar de minister “ziet helaas geen aanleiding om hier nu mee aan de slag te gaan”.

Op 26 mei 2024 bezweek de bovenste hellingbaan van de parkeergarage naast het ziekenhuis in Nieuwegein. Onderliggende verdiepingen stortten hierdoor ook naar beneden. Er vielen geen slachtoffers, maar er was veel materiële schade en overlast voor bezoekers van het ziekenhuis en voor omwonenden.

Wettelijke borging

De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit ervoor om de veiligheid bij de bouw van parkeergarages te borgen via de wet. De minister heeft echter vertrouwen in het huidige toezichtsstelsel.

Mogelijk wordt de wet in 2027, na een evaluatie, uitgebreid met gebouwtypes zoals parkeergarages. De OVV wil graag met de minister, Elanor Boekholt-O’Sullivan, over de kwestie in gesprek. (ANP)