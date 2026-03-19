OVV: minister doet te weinig met advies ingestorte garage St. Antonius Ziekenhuis

Op 26 mei 2024 bezweek de bovenste hellingbaan van de parkeergarage naast het ziekenhuis in Nieuwegein. Onderliggende verdiepingen stortten hierdoor ook naar beneden. Er vielen geen slachtoffers, maar er was veel materiële schade en overlast voor bezoekers van het ziekenhuis en voor omwonenden.
Wettelijke borging
De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit ervoor om de veiligheid bij de bouw van parkeergarages te borgen via de wet. De minister heeft echter vertrouwen in het huidige toezichtsstelsel.
Mogelijk wordt de wet in 2027, na een evaluatie, uitgebreid met gebouwtypes zoals parkeergarages. De OVV wil graag met de minister, Elanor Boekholt-O’Sullivan, over de kwestie in gesprek. (ANP)