Buurtzorg overweegt rechtszaak vanwege machtsmisbruik VWS

Hugo de Jonge zette als minister van VWS in het begin van de coronacrisis Buurtzorg onder druk na een lobby van toenmalig ActiZ-bestuurder Conny Helder. Dat onthult Nieuwsuur. Buurtzorg-directeur Jos de Blok reageert geschokt en inventariseert de opties voor een rechtszaak vanwege machtsmisbruik.

Rechtspraak

Nieuwsuur doet de onthulling op basis van nieuw vrijgegeven e-mails uit de coronacrisis. Helder schreef De Jonge op 15 april 2020 dat zorgorganisaties, zoals Buurtzorg, ernaar streefden om preventief mondmaskers te gebruiken. Ze vraagt de minister om expliciet te zeggen dat dit “bewezen zinloos” was. Een bewering zonder wetenschappelijke onderbouwing. Ook zegt Helder dat het “goed, of zelfs nodig” is als de minister Buurtzorg “als invloedrijke partij” zou “aanspreken” op haar “mediacampagne” vóór preventief gebruik van mondmaskers.

Rechtszaak Buurtzorg

Desgevraagd laat De Blok weten dat hij in de coronacrisis aan alle kanten is tegengewerkt door de overheid. “Niet alleen heeft minister De Jonge gehoor gegeven aan het verzoek van ActiZ. Daarnaast bracht hij ook de IGJ, de NZa en zorgkantoren in stelling tegen Buurtzorg. We hebben daar veel last van gehad, tot op de dag van vandaag. We hadden destijds bijna een oplossing met de zorgkantoren en de NZa over onze zorg aan huis in de Wlz, maar die stond toen op losse schroeven. Daardoor lijden we nu elk jaar verlies op de zorg aan huis vanuit de Wlz. In 2025 was dat bijna 9 miljoen euro. We overwegen een rechtszaak aan te spannen. Dit is machtsmisbruik en grenst aan corruptie.”

Reactie Conny Helder

Conny Helder, die later zelf minister voor Langdurige zorg werd, laat Nieuwsuur weten dat zij het op dat moment geldende advies van het OMT volgde. Zij vond het uit voorzorg gebruiken van mondmaskers niet verdedigbaar gezien de “grote tekorten”. Wel zegt ze dat ze haar uitspraken achteraf minder stellig had moeten formuleren. Niet als “bewezen zinloos” maar wel dat de toegevoegde waarde van preventief mondmaskergebruik niet was bewezen. Dat die waarde er later wél bleek te zijn, “wist ik op dat moment niet”, laat ze Nieuwsuur weten.

Hugo de Jonge wil niet reageren tegenover Nieuwsuur. Hij zegt zijn verhaal te gaan doen bij de enquêtecommissie.

‘De Buurtzorgrevolutie’

In het boek ‘De Buurtzorgrevolutie’, verschenen in november 2025, zet De Blok uiteen hoe in zijn perceptie VWS samenspant met de IGJ, de NZa en de zorgkantoren om Buurtzorg in diskrediet te brengen. Al vanaf het begin van de coronacrisis, in december 2019, heeft De Blok in de gaten wat er vanuit China op de rest van de wereld afkomt. Via het eigen internationale netwerk beschikte Buurtzorg over goede contacten in Azië. Uit die informatie leidde Buurtzorg af dat het werken met beschermingsmiddelen ook in de ouderenzorg juist essentieel was. Dit zowel ter bescherming van cliënten als de eigen zorgmedewerkers. Later is dit ook in de coronarichtlijnen teruggekomen.

Passage uit de ‘De Buurtzorgrevolutie’ (2025), p. 197:

“Als je je publiekelijk uitspreekt over zaken, krijg je forse tegenkrachten van systeempartijen. Je ziet dat Buurtzorg van alle kanten onder vuur ligt. De IGJ doet onverwachte inspecties. De NZa valt ons lastig met materiële controles van de NZa in de Wlz. Dat leidt tot miljoenen euro’s navorde­ringen, zonder inhoudelijke grond.

De NZa stuurt mailtjes aan zorgkantoren om ons aan te pakken. Bij de NZa zijn binnen twee jaar tijd tweeduizend mailtjes en documenten over Buurtzorg geproduceerd. Dat leren we als we beschikking krijgen over de informatie na de Wob-procedure van het AD bij de NZa over ons. Tweeduizend schrijfsels over één zorgaanbieder. Dat is toch niet normaal? De NZa heeft het duidelijk op ons gemunt. Ik schrik ook van de toon van interne NZa-mails. ‘Wie heeft er zin om Buurtzorg eens flink aan te pakken?’”

  1. Jorrit Stroosma

    Dit is echt stuitend maar niet verwonderlijk. De invloed van grote brancheorganisaties, zeker in de zorg, is vaak erg zorgelijk. Ze maken afspraken met de overheid waar leden en niet-leden erg veel last van hebben. Zo is de Nederlandse GGZ al jaren bezig om samen met VWS en de zorgverzekeraars (zie het IZA en AZWA maar) het de niet gecontracteerde zorgaanbieders het leven zuur te maken. Vaak zitten er ex-bewindsvoerders in het bestuur van deze brancheorganisaties, de baantjescarrousel heeft zijn werk gedaan.