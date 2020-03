Buurtzorg laat personeel mondkapjes maken van keukenrol

Thuiszorgmedewerkers van Buurtzorg krijgen bij gebrek aan medische mondkapjes een instructie om zelf mondkapjes te maken van keukenrol of lapjes katoen.

De grootste thuiszorgorganisatie van het land heeft een instructiehandleiding online gezet. De medewerkers hebben wel medische mondkapjes als ze naar cliënten gaan die besmet zijn met corona (of als dat vermoed wordt). Maar om bij andere cliënten uit voorzorg ook een mondkapje te dragen, wat Buurtzorgpersoneel sinds afgelopen weekend heeft ingevoerd, zijn er niet genoeg professionele kapjes voorradig.

Zelf naaien of nieten

Daarom heeft Buurtzorg een handleiding gedeeld om zelf mondkapjes te maken. Dat kan via een patroon om stoffen mondkapjes te naaien met een er een vervangbaar filter van keukenrol in te stoppen. Of je kunt ook een papieren kapje maken van alleen keukenrol.

Benodigdheden

Bij een papieren mondkapje zijn een postelastiek, drie vellen keukenpapier, een nietmachine, ijzerdraad en een tangetje nodig om zelf aan de slag te gaan. Het katoenen mondkapje vraagt een naaimachine, een krijtje, garen, spelden, ook keukenpapier en desinfectiemiddel.

Bij de handleidingen staat een video van iemand die een mondkapje in elkaar knutselt en Buurtzorg-topman Jos de Blok die het kapje uiteindelijk op doet.