Transformatieplan voor Drentse revalidatiezorg krijgt 3 miljoen

Icare, Interzorg Noord Nederland en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) krijgen 3 miljoen euro aan transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord. Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ hebben goedkeuring gegeven aan een plan om de revalidatiezorg opnieuw in te richten.

De ambitie van de drie organisaties is: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Met het programma Herstelgerichte zorg wordt ingezet op: ziekenhuisverplaatste zorg, gezamenlijke triage, afbuigen van de seh, digitalisering en ambulantisering.

Hans Mulder, raad van bestuur van het WZA: “De zorgvraag groeit met 4 procent en de arbeidsmarkt krimpt. Dat kunnen we alleen opvangen door onze mensen en expertise met elkaar te delen.”

Gezamenlijke triage

De drie organisaties werken al langer samen. Zo worden kwetsbare ouderen vanuit de seh nu niet meer automatisch opgenomen. Door gezamenlijke triage kan de patiënt vaak direct naar Boshof (Icare) of Anholt (Interzorg), de twee revalidatie- en herstelcentra in de regio.

Eén plek

De drie organisaties gaan daarnaast samen in één pand. Dat wordt gebouwd op het terrein van het WZA. Het doel is om alle revalidatie- en herstelzorg voor de regio op één plek aan te bieden. De organisaties zijn niet bezig met het optuigen van een nieuwe organisatie. Dennis van Achthoven, directeur-bestuurder van Icare: “Het gaat om de inhoud, om hoe we samen zorg en behandeling organiseren. De vorm volgt dan wel.”