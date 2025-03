Transmuralis krijgt groen licht voor IZA-transformatieplannen  

De plannen zijn beoordeeld door zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis.

Ouderen langer thuis

Veronique Bekendam, directeur bij Transmuralis: “Dit is een grote en waardevolle stap voor onze regio. Samen met zorgorganisaties hebben we hier intensief aan gewerkt. We zijn ontzettend blij dat we nu kunnen starten met de uitvoering.” De plannen spelen in op de grote uitdagingen in de zorgsector, zoals de groeiende zorgvraag door de toenemende vergrijzing en arbeidskrapte. “Met het transformatieplan Ouderen langer thuis richten we de zorg thuis slimmer in. We verbeteren de beschikbaarheid van de specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn, zodat huisartsen meer ondersteuning krijgen bij complexe zorgvragen. Daarnaast versterken we de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen, zodat we kwetsbare ouderen eerder in beeld krijgen en preventief kunnen helpen. Zo kunnen ouderen langer veilig en verantwoord thuis wonen met betere ondersteuning en kunnen we onnodige ziekenhuisopnames voorkomen”.

Zorgcapaciteit en coördinatie

Het transformatieplan Capaciteit en coördinatie richt zich op de verdere ontwikkeling van het Regionaal Aanmeldpunt Zuid-Holland Noord voor verwijzers, dat 24/7 de capaciteit voor acute en passende zorg coördineert. Dit plan breidt de dienstverlening uit, zowel wat betreft de openingstijden als de regionale coördinatie van onder andere logeerzorg, spoedthuiszorg en geriatrische revalidatiezorg. Het RAP moet de verwijzers ontlasten, onnodige ziekenhuisopnames voorkomen en de doorstroom versnellen naar vervolgzorg in de regio. Zo ontstaat er naar gehoopt steeds meer inzicht in de beschikbare en benodigde regionale zorgcapaciteit, wat helpt om tekorten gericht aan te pakken.

Aan de transformatieplannen doen verschillende bij Transmuralis aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties mee: ouderenzorgorganisaties (VVT) ActiVite, Marente, Topaz, Libertas Leiden en WIJdezorg, ziekenhuizen Alrijne en LUMC, eerstelijnszorg-coöperatie Rijn en Duin, huisartsenposten De LIMES en GGZ-instelling Rivierduinen.