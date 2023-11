Heidi van den Brink nieuwe voorzitter van Transmuralis

Marente-bestuurder Heidi van den Brink is per 1 november de nieuwe voorzitter van het regionale samenwerkingsverband Transmuralis. Ze neemt het stokje over van Topaz-bestuurder Lia de Jongh.

De afgelopen 10 jaar richt Transmuralis zich met 36 Zuid-Hollandse zorgaanbieders op toegankelijke domeinoverstijgende samenwerking in de zorg. De organisaties focussen daarbij op gezonde burgers die kosteneffectief omgaan met de zorg. “Zelf als het kan, thuis als het kan en met slimme inzet van digitale middelen”, aldus Transmuralis.

Integrale zorg

Onlangs hebben 13 gemeenten uit Zuid-Holland Noord zich aan Transmuralis verbonden. “Samenwerken in de zorg is actueler dan ooit. In de toekomst wordt dat steeds belangrijker”, reageert Lia de Jongh, vertrekkend voorzitter Transmuralis en bestuurder van Topaz.

Vanaf 1 november neemt Marente-bestuurder Heidi van den Brink het voorzittersstokje over. “We zijn in Nederland goed in het beantwoorden van specifieke zorgvragen, maar nog niet zo goed in het bieden van integrale zorg”, aldus Van den Brink. Aparte financiering, regels en systemen bemoeilijken daarbij de samenwerking en communicatie volgens de bestuurder. “Gelukkig gebeuren op dit vlak al veel mooie dingen in onze regio. Tegelijkertijd is er ook nog veel te doen. Ik zie een belangrijke rol voor Transmuralis om dit verder uit te bouwen.”