Almere ontvangt 20 miljoen euro IZA-geld  

Zorg- en welzijnsorganisaties krijgen 20 miljoen euro voor de uitvoering van het plan Positief Gezond Almere (PGA). De IZA-exodus van de Nederlandse gemeenten leek nog even roet in het eten te gooien. “Omdat we de SPUK-middelen mislopen, legt de gemeente Almere jaarlijks 1,2 miljoen euro bij tot 2028”, vertelt woordvoerder Babette olde Hanhof.

Net als veel andere regio’s kampt Almere met een stijgende zorgvraag en een vergrijzende bevolking. “Als we nu niets doen, komen we over acht jaar 2.400 zorgprofessionals tekort”, becijfert wethouder Froukje de Jonge. Ze vertelt dat de beweging van medische zorg naar welzijn broodnodig is. De afgelopen twee jaar werkten de gemeente Almere, zorgverzekeraars, de Flevolandse Patiëntenfederatie en zorg- en welzijnsorganisaties, zoals het Flevoziekenhuis, GGD Flevoland, Zorggroep Almere, GGZ Centraal, de Regio-organisatie Huisartsen Almere en De Schoor, daarom aan het plan Positief Gezond Almere (PGA). “Het is goed dat alle partijen allemaal een stukje autonomie durfden op te geven voor het grotere doel, namelijk een toegankelijke zorg.”

Sociale netwerken

Met meer preventie en intensieve samenwerking wil de coalitie de gezondheid van inwoners bevorderen. “Veel van de vragen die nu bij de huisarts terechtkomen, kunnen op een andere plek beter verholpen worden”, zegt Jannie Riteco, bestuurder van Zorggroep Almere. “We zetten hiermee in op betere samenwerking tussen de zorg, het sociaal domein en de informele zorg, zoals mantelzorgers en vrijwilligers.” Zo wordt er geïnvesteerd in sociale netwerken en in actieve leefstijlbegeleiding zodat inwoners langer fit en gezond blijven. Daarnaast krijgen ouderen extra ondersteuning om langer thuis te wonen en moeten inwoners hulp op het juiste moment krijgen. Hiermee hoopt de coalitie ook de druk op de huisarts te verlagen.

Positieve Gezondheid

De samenwerking binnen PGA sluit aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid; waarbij het naast de afwezigheid van ziekte ook om gezondheidsbevordering en zelfredzaamheid draait. Hulpvragen moeten daardoor niet op het bordje van de zorg, maar bij wijkwerkers terechtkomen. Als voorbeeld noemt de coalitie schuldhulpverlening of een baancoach in plaats van medicalisering bij hoofdpijn door geldzorgen. “Door te investeren in laagdrempelige wijkvoorzieningen steunen we mensen om zelf gezonder te blijven en makkelijker informele zorg voor mensen in hun omgeving te kunnen bieden”, aldus Martine Visser, voorzitter van de Flevolandse Patiëntenfederatie. “De meer specialistische zorg blijft dan beschikbaar voor situaties waarin we dat echt nodig hebben.”

VNG-resolutie

Eind november kreeg MooiMaasvallei als eerste regio 64 miljoen euro IZA-geld toegekend voor de regioplannen. Nu is Almere aan de beurt. Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ hebben deze maand groen licht gegeven voor de transformatieplannen. Daarmee krijgt de coalitie tot 2028 zo’n 20 miljoen euro IZA-geld om de beweging van zorg naar welzijn te maken. Het leeuwendeel van de 20 miljoen euro IZA-geld wordt uit de transformatiemiddelen van de zorgverzekeraars bekostigd.

De resolutie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om uit het Integraal Zorgakkoord te stappen, leidde volgens Olde Hanhof tot een kink in de kabel. Hoewel de gemeente Almere de resolutie steunt, was de timing ‘uiterst onhandig’. “De resolutie bracht de cofinanciering in het gedrang.” De woordvoerder vertelt dat de gemeente Almere nu SPUK-middelen misloopt. “Daarom leggen we tot 2028 1,2 miljoen euro per jaar bij om de plannen te borgen.”