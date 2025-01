Karremans handhaaft ggz-declaratiesysteem

VWS-staatssecretaris Vincent Karremans neemt de declaratiesystematiek van ggz-aanbieders over zoals die voor 1 januari gold. Dat staat in het concept ‘Regeling verduidelijking tijdelijk gebruik DSM-hoofdgroepen en basis ggz-profielen’ dat hij maandag ter consultatie heeft aangeboden aan ggz-partijen. De regeling moet in april in werking treden.

Vincent Karremans, staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport van Nederland Foto: Arenda Oomen

Karremans wil met een ministeriële regeling de wettelijke grondslag verduidelijken voor de verwerking van gegevens uit de DSM-hoofdgroepen, basis ggz-profielen en DSM-5 classificatie. De maatregel is nodig omdat op 1 januari de regelgeving van de NZa hierop is vervallen. Ggz-partijen hebben VWS gevraagd om de definities en registratie- en informatieverplichtingen helder vast te leggen, mede met het oog op de privacy van patiënten.

Ggz-organisaties hoeven geen gegevens over de aandoening van patiënten uit de DSM-hoofdgroep op de nota te vermelden als een patiënt daartegen vooraf schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, staat in de regeling. Wel mogen zorgverzekeraars gegevens van patiënten in de DSM-hoofdgroep en basis-ggz blijven gebruiken voor “formele en materiële controle”.

Privacy-uitzondering

Data van patiënten met een DSM-5 classificatie mogen alleen voor “materiële controle” worden gebruikt. Net als in de praktijk voor 1 januari geldt de privacy-uitzondering voor de basis-ggz als er sprake is van spoedzorg en diagnostiek. Met de regeling van Karremans werkt de privacyverklaring voor alle gevallen hetzelfde als tot dit jaar.

De verduidelijking van de regeling is nodig, omdat zorgverzekeraars informatie nodig hebben voor een goede berekening van de risicoverevening. De regeling van Karremans geldt overigens drie jaar, tot 1 januari 2028. Dan is het rekenmodel voor de risicoverevening klaar van het in 2022 in werking getreden Zorgprestatiemodel (ZPM).

Tijdelijke oplossing

Totdat dat de nieuwe regeling in werking is getreden, geldt een tijdelijk oplossing die vorige week is bedacht door de betrokken partijen: ggz-aanbieders mogen hun declaraties met DSM-hoofdgroepcodes indienen bij hun zorgverzekeraar en uitbetaald krijgen. Nota’s zonder DSM-hoofdgroepcodes of gb-ggz profielen kunnen niet worden gedeclareerd. Daarom kunnen gecontracteerde ggz-aanbieders met meer dan 10 miljoen euro jaaromzet bevoorschotting vragen van zorgverzekeraars.