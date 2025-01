Akkoord over declaratieprobleem ggz

Grote ggz-aanbieders die hun DSM-hoofdgroepcodes vanaf 1 januari niet meer met hun declaratie willen aanleveren bij zorgverzekeraars en daardoor in financiële problemen raken kunnen bevoorschotting krijgen. ZN, de brancheorganisaties in de ggz en het ministerie van VWS hebben hierover dinsdagavond een akkoord bereikt. Voor kleinere partijen is een tijdelijke speciale verklaring voor het gebruik van DSM-hoofdgroepen en/of basis ggz-profielen ontwikkeld.

Ggz-aanbieders kunnen hun zorgnota’s dit jaar met DSM-hoofdgroepcodes indienen en uitbetaald krijgen. Voor nota’s zonder DSM-hoofdgroepcodes of gb-ggz profielen is declaratie echter niet mogelijk. Daarom hopen de zorgverzekeraars dat zorgaanbieders ervoor kiezen toch de DSM-hoofdgroepcode en het basis ggz-profiel te blijven aanleveren, vooruitlopend op publicatie van een definitieve regeling.

Als gecontracteerde ggz-aanbieders met meer dan 10 miljoen euro jaaromzet de DSM-hoofdgroepcodes niet meer willen aanleveren en hierdoor in financiële problemen komen, kunnen ze voor een bevoorschotting een beroep doen op de zorgverzekeraars. Dat wil zeggen: de zorgverzekeraar betaalt de ggz-aanbieder vooraf voor de behandelingen. De aanbieder dient de declaraties in bij de zorgverzekeraar als de definitieve regeling klaar is.

Verklaring voor kleine aanbieders

Voor kleinere (niet) gecontracteerde aanbieders (vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, kleinere praktijkenen instellingen) heeft ZN met de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten), de Nederlandse ggz, de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiaters), Meer GGZ en patiëntenvereniging MIND een tijdelijke speciale verklaring ontwikkeld voor het gebruik van de DSM-hoofdgroepen en/of basis ggz-profielen.

Met deze verklaring geven patiënten tijdelijk toestemming voor het delen van gegevens met de zorgverzekeraar, zodat de zorgverlener kan declareren en wordt betaald. Daarvoor hebben de partijen overeenstemming bereikt over een addendum privacyverklaring. De toestemmingsverklaring en het addendum privacyverklaring worden deze week al beschikbaar gesteld.

Verzekerden niet de dupe

‘’Wij vinden dat verzekerden niet de dupe mogen worden van de situatie en dat zorgaanbieders financieel en inhoudelijk klem komen te zitten”, zegt directeur Zorg van ZN, Wout Adema: “Daarom hebben we gekeken wat mogelijk is. Deze oplossingen zijn het best haalbaar voor alle partijen.”

Het akkoord is de uitkomst van dagenlang overleg tussen ZN, de ggz-branche en het ministerie van VWS. Per 1 januari mogen ggz-aanbieders van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geen informatie meer op een factuur melden over de DSM-hoofdgroep of het GB ggz-profiel. Dat zou volgens de AP te privacygevoelig zijn. Uitgangspunt voor de tijdelijke regeling is dat die geldt totdat VWS de nieuwe regeling heeft vastgesteld. Staatssecretaris Vincent Karremans (onder meer ggz) heeft onlangs laten weten dat hij in april hoopt deze regeling te kunnen presenteren.

Verschillende oplossingen

De afgelopen anderhalve week zijn tussen de partijen veel verschillende oplossingen afgewogen. Bevoorschotting biedt voor ongecontracteerden geen oplossing werd besloten, met name omdat dat voor vrijgevestigden en kleine instellingen administratief te belastend is. Het weglaten van patiëntgegevens op de nota bleek moeilijkheden op te leveren voor de berekening van de risicoverevening. Werken met een dummycode zou teveel aanpassingen vragen in de software en kost teveel tijd.

Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse GGZ: “Dit is een grote stap voorwaarts en een doorbraak in de financiële onzekerheid die onze leden ervaren. Tegelijkertijd blijft het een onwenselijke situatie die om maatwerk vraagt. Ik vertrouw er daarom op dat de administratieve lasten tot een minimum worden beperkt en VWS er alles aan doet om hun regeling zo snel mogelijk in te kunnen stellen.”