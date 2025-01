ZN zegt minister te hebben gewaarschuwd over problemen met ggz-declaraties

Beeld: wutzkoh / Stock.adobe.com

ZN laat in een reactie weten: “Wij vinden de onduidelijkheid rond de ggz-declaraties en de vermelding van de zogeheten dsm-classificatie op de factuur onwenselijk voor de zorgaanbieders en hun patiënten.”

Beroepsgeheim

Sinds 1 januari 2025 is de regelgeving veranderd en dat leidt nu tot problemen. Tot die datum had de NZa richtlijnen die ggz-aanbieders verplichten om de DSM-hoofdgroep of het GB GGZ-profiel op facturen te zetten. Die regeling liep per 1 januari 2025 af en mocht van de Autoriteit Persoonsgegevens niet worden verlengd omdat er met deze vermelding te veel privacygevoelige informatie op de facturen staat. Ggz-aanbieders die in 2025 toch facturen verzenden met de DSM-hoofdgroep of het GB GGZ-profiel, dreigen daarmee het beroepsgeheim te schenden.

Lees op Zorgvisie: Waarom de ggz in 2025 niet meer kan factureren.

VWS

ZN wijst naar het ministerie van VWS, dat zorgverleners, zorgaanbieders en zorgverzekeraars onvoldoende tijd heeft gegeven om zich goed te kunnen voorbereiden. Wel zegt ZN positief te zijn over de brief van de minister en staatssecretaris over dit onderwerp, die vlak voor de kerst naar de Tweede Kamer is gestuurd. De bewindspersonen zijn van plan een tijdelijke regeling te treffen tot en met 2027.

ZN

De zorgverzekeraars zeggen de komende dagen verschillende oplossingen te zoeken over de wijze waarop ze moeten omgaan met de ontstane situatie voor zorgaanbieders tot het moment dat de regeling van VWS definitief is. “Onze inzet is nu het declaratieproces zo veel mogelijk op normale wijze door te laten gaan. Het is van belang dat de definitieve regeling van VWS zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd.”

Declaraties 2024

ZN zegt dat het deel van een behandeling die in 2024 is geleverd maar nog niet is gedeclareerd, “gewoon kan worden gedeclareerd volgens de voorwaarden die tot 1 januari golden, dus inclusief vermelding dsm-kwalificatie. VWS heeft in zijn brief laten weten dat declaraties voor zorg in 2025 met dsm-vermelding gewoon vergoed kunnen en mogen, op basis van het standpunt van de landsadvocaat. “De ontstane onduidelijkheid vraagt om een snelle oplossing. Daarover zijn de betrokken partijen in overleg.”