VNG stapt uit het IZA

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stapt uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het VNG-bestuur is boos dat het kabinet-Schoof de bezuinigingen in het ‘Ravijnjaar 2026’ in stand houdt. Doorslag om te stoppen is het recente kabinetsbesluit om 300 miljoen euro te bezuinigen op preventie .

© beeboys / stock.adone.com

Dat zeggen enkele bij IZA betrokken bronnen. Het VNG-bestuur stuurt vanmiddag een brief naar de leden met het voorstel om de IZA-gesprekken te beëindigen: “Doorgaan onder de huidige condities is niet realistisch.” De resolutie wordt op de ledenvergadering van 29 november in stemming gebracht.

Geringe zeggenschap

De VNG wil ook meer zeggenschap bij de beoordeling van de transformatieplannen. Gemeenten zeggen dat ze “als gevolg van een ongelijkwaardige bestuurlijke en financiële sturingskracht onvoldoende in de positie zijn om de beweging van zorg naar gezondheid te kunnen beïnvloeden en de IZA-doelen realiseerbaar te maken,” aldus de brief.

Onder meer ZN en het ministerie van VWS weigeren die zeggenschap (deels) over te dragen, stellen de bronnen. Hun argumentatie is dat het om Zvw-geld gaat. Door deze houding voelt de VNG zich te weinig serieus genomen.

Op de laatste IZA-bijeenkomst, vorige week vrijdag, zei een vertegenwoordiger van de VNG “dat gemeenten geen uitvoeringsloket van het Rijk zijn, maar als lokale overheden samen met de zorgverzekeraars willen sturen op het toegankelijk houden van zorg en ondersteuning voor alle inwoners”.

Geen gesprek nieuw akkoord

“Het logische antwoord op de vraag of we door moeten gaan met IZA luidt dan ook nee”, staat in de brief aan de leden: “We gaan dus niet in gesprek over een nieuw akkoord, totdat we afspraken kunnen maken over een gelijkwaardige start.”

Met dit nieuwe akkoord wilde VWS-minister Fleur Agema het IZA met vier jaar verlengen en uitbreiden. In dat ‘Integraal Zorg- en Welzijnsakkoord’ zou de onderlinge samenwerking worden vastgelegd tussen de wijk- en ouderenzorg, sociaal domein en de eerstelijnszorg. Bedoeling was om ‘IZA 2.0’ in december te ondertekenen.

Impact van Ravijnjaar 2026

Grote financiële impact heeft het ‘Ravijnjaar 2026’. Dat jaar wordt er een nieuw financieringssysteem ingevoerd voor de bekostiging van gemeenten. Het geld uit het gemeentefonds wordt dan via een nieuwe verdeelsleutel toegekend aan gemeenten. Dit nieuwe systeem gaat gepaard met een bezuiniging van 2,5 à 3 miljard euro per jaar. Gemeenten maken zich ernstige zorgen over de gevolgen daarvan voor hun inwoners.