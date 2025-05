Minder mensen zien af van zorg vanwege kosten

Minder mensen zagen in 2024 af van zorg vanwege de kosten dan een jaar eerder. Over het algemeen waren mensen tevreden over de zorgverlening die ze ontvingen. Dat en meer blijkt uit onderzoek van Nivel.

Beeld: Canva

Het Nivel meet sinds 2016 de tevredenheid van burgers over de zorg. Het onderzoek richt zich op een viertal thema’s: Tevredenheid over de bejegening door de huisarts, tevredenheid over gezamenlijke besluitvorming over een behandeling, tevredenheid over toegankelijkheid van zorg, in termen van kosten en wachttijden en tevredenheid over het vermogen en de mogelijkheden tot het vervullen van sociale rollen en activiteiten.

Bejegening door huisarts

Net als voorgaande jaren zijn burgers in 2024 over het algemeen tevreden over de zorgverlening die ze krijgen. Een grote meerderheid blijft positief over de manier waarop de huisarts hen bejegent. “Voor het meten van de tevredenheid van patiënten over de bejegening door de huisarts hebben we verschillende aspecten van bejegening uitgevraagd, zoals: voldoende tijd nemen en zaken op een begrijpelijke manier uitleggen. In de peiling over 2024 geven burgers voor alle aspecten van bejegening aan dat ze hier meestal of altijd tevreden over zijn.”

Zorg mijden door kosten

Minder burgers zagen af van een doktersbezoek, verdere behandeling of medicijnen vanwege de kosten dan vorig jaar, blijkt verder uit de peiling. In 2024 heeft 8 procent van de burgers vanwege de kosten afgezien van een doktersbezoek, verdere behandeling of medicijnen. Een jaar eerder was dat nog 11 procent, meldt Nivel.

De onderzoekers plaatsen een kanttekening: “In de jaren 2016-2024 is een daling te zien in het percentage mensen dat vanwege de kosten afziet van een doktersbezoek, verdere behandeling of medicijnen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de daling voornamelijk in de eerste jaren was te zien en het percentage nu al een aantal jaar schommelt tussen de 7 en 11 procent. Vanaf 2020 leek er sprake van een stijging, maar deze lijkt niet door te zetten.”

Sociale rollen

Tevredenheid over sociale rollen en activiteiten die mensen vervullen in het leven is belangrijk voor de kwaliteit van het leven van mensen, en daarmee voor de volksgezondheid, stellen de onderzoekers van Nivel. Daarom is dat ook in dit onderzoek meegenomen. “Over het algemeen zijn burgers tevreden over de mate waarin zij verschillende sociale rollen of activiteiten kunnen vervullen. Burgers zijn behoorlijk of heel erg tevreden over hun vermogen om dingen voor hun familie of gezin te doen en het minst tevreden over hun vermogen om te voldoen aan behoeften van vrienden.

Samen beslissen

Tot slot keken de onderzoekers naar samen beslissen in de zorg. Gezamenlijke besluitvorming draagt bij aan tevredenheid en een betere arts-patiënt-relatie en daarmee aan de kwaliteit van zorg, stellen zij. Hoe patiënten het gezamenlijk beslissen met de huisarts of medisch specialist ervaren, veranderde niet in de periode 2016 tot en met 2024, blijkt uit dit onderzoek.

Deze onderzoeksresultaten komen voort uit de jaarlijkse peiling ‘Tevredenheid van burgers over zorgverlening’ aan de hand van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De peilingen worden sinds 2016 elk jaar opgenomen op de website van Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ).