Karremans (VWS) blijft bij bezuiniging op preventie

VWS-staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) houdt vast aan zijn bezuinigingen op het preventiebudget. “Ik moet een bijdrage leveren aan de kabinetsopgave om de overheidsfinanciën op orde te houden”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is een antwoord op Kamervragen aan de VWS-bewindslieden die gisteren zijn gesteld tijdens het debat over de begroting voor 2025 van het ministerie van VWS. De bezuiniging zou ten koste gaan van onder andere het Voedingscentrum, Trimbos, RIVM en gemeenten. Er zit ook een verhoging bij van de btw op onder andere sportscholen.

Karremans wijst erop dat hij bij de bezuiniging de subsidies die zijn gericht op gezondheid van jongeren zoveel mogelijk wil behouden. De financiële steun voor preventie op het gebied van seksuele gezondheid, vaccinaties en bevolkingsonderzoeken wordt ontzien.

Efficiënter werken

Hij vraagt aan de organisaties die actief zijn op het gebied van preventie om efficiënter te werken. Dat kan onder meer door meer en beter samen te werken, schrijft de staatssecretaris in de brief. In het eerste kwartaal van volgend jaar komt Karremans met een “samenhangende effectieve preventiestrategie”.

Minister Agema van VWS laat in dezelfde brief weten dat ze vasthoudt aan een korting op het programma Pandemische Paraatheid vanaf 2026 naar nul in 2029. Ze verwijst daarbij naar het hoofdlijnenakkoord, waarin staat dat er 300 miljoen euro wordt bezuinigd op Pandemische Paraatheid. Volgend jaar geeft ze duidelijkheid over de dekking vanaf 2026.