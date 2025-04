Nog nauwelijks AI-implementatie in ziekenhuizen op grote schaal

Ziekenhuizen gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) nog nauwelijks op grote schaal. In een onderzoek van ICT-adviesbureau M&I/Partners zegt slechts één ziekenhuis AI grootschalig toe te passen. De helft van de 47 ondervraagde ziekenhuizen gebruikt AI op kleine schaal, een kwart op “gemiddelde” schaal en dertien procent gebruikt het niet of nauwelijks.

Duidelijk is wel dat AI in opmars is binnen de zorg. Driekwart van de ziekenhuizen gebruikt inmiddels generatieve AI, bijvoorbeeld voor automatische transcriptie, het samenvatten van documenten en het genereren van teksten.

Daarnaast hebben ziekenhuizen gemiddeld drie AI-toepassingen in ontwikkeling, worden er vier getest in een pilotfase en zijn er gemiddeld twee toepassingen daadwerkelijk geïmplementeerd. In productie zijn gemiddeld vijf toepassingen actief, waarvan er twee als waardevol worden beschouwd op basis van praktijkervaring.

Verlagen werkdruk

De belangrijkste motivatie om AI in te zetten, blijft het verlagen van de werkdruk van medewerkers. Alle ondervraagde ziekenhuizen noemen dit als voornaamste drijfveer. Op de tweede plaats staat het verbeteren van de kwaliteit van zorg (85 procent). Dit bevestigt dat AI steeds vaker wordt gezien als ondersteunend middel om de druk op zorgprofessionals te verlichten én tegelijkertijd de patiëntenzorg te verbeteren.

De radiologie blijft vooralsnog het meest populaire domein voor AI-toepassingen. In 68 procent van de ziekenhuizen wordt AI gebruikt ter ondersteuning van diagnostiek, waarbij radiologie (62 procent) een prominente plek inneemt. Opvallend is echter de snelle opmars van AI in ondersteunende processen zoals zorgadministratie (48procent), logistiek (40 procent) en communicatie (35 procent).

AI-beleid

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer ziekenhuizen werk maken van hun AI-beleid. 28 procent van de ondervraagde ziekenhuizen heeft inmiddels een (middel)langetermijnvisie en strategie ontwikkeld, terwijl 61 procent aangeeft hiermee bezig te zijn. Tegelijkertijd heeft de helft van de ziekenhuizen een formeel AI-beleid waarin afspraken, normen en kaders zijn vastgelegd – een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Toch blijft het gebrek aan duidelijke eindverantwoordelijkheid een knelpunt: in dertig procent van de ziekenhuizen is onduidelijk wie er eindverantwoordelijk is voor AI of is er niemand aangewezen.

Als het gaat om de aanschaf of ontwikkeling van AI-toepassingen, kiezen ziekenhuizen vaker voor bestaande oplossingen van andere partijen. Gemiddeld is 66 procent van de toepassingen ingekocht, terwijl het aantal zelfontwikkelde oplossingen met 10 procent is gedaald. Co-creatie met externe partners zit daarentegen in de lift (7 procent). Eén op de vier ziekenhuizen koopt zelfs uitsluitend AI-oplossingen aan.