KvK: 750 minder zzp’ers in de zorg

Het aantal zzp’ers in de zorg is met 750 gedaald in maart, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

De sector is goed voor de grootste afname in zelfstandigen. In sommige andere sectoren zoals ICT en Media neemt het aantal zzp’ers nog wel toe.

Het totaal aantal stoppende zelfstandigen over alle sectoren steeg met 3.250 ten opzichte van maart 2024, een stijging van 32 procent. Over het geheel is het aantal zelfstandigen al de afgelopen maanden stabiel, een trendbreuk vergeleken met eerdere jaren.

Verschillen

“De verschillen tussen sectoren zijn echter aanzienlijk”, zegt Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management. “Het aantal zzp’ers daalt in de sectoren waar de zorgen over schijnzelfstandigheid het grootst zijn (zorg en bouw).”

Een deel van die daling is door de overheid gewenst, stelt Knoben. Maar, vervolgt hij: “Er zijn signalen dat de onduidelijkheid over wanneer een zzp’er een schijnzelfstandige is, ertoe leidt dat opdrachtgevers zo voorzichtig worden met het inhuren van zzp’ers dat ook echte zelfstandigen geen, of minder, opdrachten krijgen. Er worden nu diverse pogingen gedaan om voor opdrachtgever en zzp’er meer duidelijkheid te creëren.”