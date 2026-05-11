Meer dan helft Gen Z mist zorgafspraak

Meer dan de helft (55 procent) van Generatie Z heeft de afgelopen twee jaar een zorgafspraak gemist zonder deze te annuleren. Tegelijkertijd vindt driekwart dat zorgorganisaties een verantwoordelijkheid hebben om het missen van afspraken te helpen voorkomen.

Dat blijkt uit onderzoek onder 1.000 Nederlandse patiënten uitgevoerd door Panel Inzicht, in opdracht van messagingprovider Spryng. Daarmee verschuift de verwachting naar een actievere rol van zorgaanbieders in communicatie en opvolging.

Zorgafspraak missen

Uit het onderzoek blijkt dat het missen van zorgafspraken een structureel probleem is. Zo geeft 33 procent van de ondervraagden aan in de afgelopen twee jaar een zorgafspraak te hebben gemist zonder deze van tevoren te annuleren. Bijna één op de vijf (19 procent) deed dat zelfs meerdere keren.

Gen Z

Onder Generatie Z, geboren na 1995, ligt dit aantal nog hoger: 55 procent heeft in de afgelopen twee jaar een afspraak gemist zonder te annuleren. Maar liefst 31 procent heeft meerdere afspraken gemist.

“Deze gemiste afspraken zorgen niet alleen voor vertraging in zorgtrajecten, maar leiden ook tot hogere kosten en inefficiënte planningen binnen zorgorganisaties,” zegt Naomi Vonk, General Manager bij Spryng. “In een tijd van personeelstekorten en oplopende wachttijden leggen gemiste afspraken extra druk op het zorgsysteem.”

Het onderzoek laat ook zien dat bijna tweederde van de patiënten (62 procent) een actievere rol verwacht van zorgorganisaties in het voorkomen van gemiste zorgafspraken. Met name onder Gen Z ligt deze verwachting hoog: 74 procent van deze groep vindt dat zorgorganisaties hierin een rol moeten spelen.

Digitale herinneringen

Het onderzoek voorziet dat gerichte communicatie daadwerkelijk een verschil kan maken. Zo geeft 82 procent van de ondervraagden aan dat een directe herinnering helpt om een zorgafspraak minder snel te missen.

Mail of SMS

Daarbij speelt ook het juiste kanaal een belangrijke rol. Zo geeft 67 procent van de ondervraagden aan het liefst een herinnering te ontvangen via e-mail, gevolgd door 58 procent via SMS en 45 procent via WhatsApp. Opvallend genoeg geeft Gen Z een duidelijke voorkeur voor e-mail (73 procent) en SMS (71 procent), in plaats van WhatsApp (41 procent). Ze zeggen een afspraakherinnering via SMS sneller te zien (44 procent) dan WhatsApp (24 procent).

Onder de gehele doelgroep is een herinnering via een zorgportaal het minst populair (6 procent). Ook geeft meer dan de helft (55 procent) van Generatie Z aan meerdere herinneringen te willen ontvangen, ten opzichte van 32 procent van alle ondervraagden.

“Waar veel van onze klanten in de zorgsector verwachten dat jongeren het beste te bereiken zijn via kanalen zoals WhatsApp, laat het onderzoek het tegendeel zien. Juist jongeren zien graag een herinnering van hun afspraak, maar wel via het kanaal van hun voorkeur: per SMS of e-mail. Tussen de vele apps en meldingen op hun telefoon valt een sms bovendien extra op,” zegt Vonk.