Amphia stelt verpleegkundig stafbestuur in

Volgens de Amphia “een belangrijke stap in het versterken van professionele zeggenschap van verpleegkundigen in beleid en besluitvorming”. De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de raad van bestuur van Amphia en het Verpleegkundig Stafbestuur. Op 12 mei, tijdens de Dag van de Verpleging, is het VSB officieel intern gelanceerd.

Zeggenschap

De oprichting van het Verpleegkundig Stafbestuur sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. In 21 van de 27 STZ-ziekenhuizen bestaat al zo’n bestuur. Ook de Wet Zeggenschap in de Zorg benadrukt het belang van professionele zeggenschap. Christianne Lennards, vicevoorzitter raad van bestuur Amphia: “Zeggenschap voor verpleegkundigen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Alleen in gelijkwaardige samenwerking tussen arts, verpleegkundige en manager komen we tot de best passende zorg. De inbreng van verpleegkundigen is daarin onmisbaar.”

Verpleegkundig Stafbestuur

Laura de Kok, voorzitter Verpleegkundig Stafbestuur zegt dat verpleegkundigen niet alleen goede zorg willen leveren, maar ook willen meedenken en meebeslissen over die zorg. “Zij weten als geen ander wat er speelt op de werkvloer en willen deze kennis inzetten om de zorg te verbeteren. Het nieuwe Verpleegkundig Stafbestuur gaat daarbij helpen. Zij slaan de brug tussen verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Ideeën van de werkvloer groeien uit tot duurzame verbeteringen. Tegelijkertijd bouwt Amphia aan werkplezier en betrokkenheid van verpleegkundigen. En uiteindelijk: de best passende zorg voor iedere patiënt.”