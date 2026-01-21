Ziekenhuis Rivierenland verplaatst medicatietoediening naar de wijk

Ziekenhuis Rivierenland en Santé Partners gaan samenwerken bij de toediening van medicatie. Patiënten hoeven daardoor minder naar het ziekenhuis en kunnen thuis hun medicatie krijgen.

Het ziekenhuis en de vvt-aanbieder hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Patiënten die een injectie onder de huid nodig hebben, ontvangen als eerste groep thuistoediening.

Thuis of in de buurt

Afhankelijk van het medicijn kan de toediening worden gedaan door een gespecialiseerde verpleegkundige van Santé Partners. “Dit kan thuis bij de patiënt gedaan worden of op een centrale plek in de buurt”, aldus Ziekenhuis Rivierenland. Soms kan de patiënt het medicijn zelf toedienen, eventueel met hulp van een partner, mantelzorger of met hulp van de wijkverpleging.

Bij sommige medicijnen vinden eerst één of twee toedieningen in het ziekenhuis plaats. “Zo kan goed worden gekeken of er bijwerkingen zijn. Daarna kan de behandeling veilig buiten het ziekenhuis plaatsvinden.” Het ziekenhuis heeft hiervoor afspraken gemaakt met Santé Partners.

Capaciteit vrijspelen

Het duo ziet meerdere voordelen. Zo hoeven zorgbehoevende mensen minder vaak of helemaal niet meer te reizen naar het ziekenhuis. Dat voorkomt belasting, scheelt wachttijd en geeft meer regie.

De samenwerking moet ook tot betere benutting van capaciteit leiden. “Door deze zorg veilig in de buurt van de woonomgeving van de patiënt te organiseren, blijft ziekenhuiszorg beschikbaar voor patiënten die daar echt moeten zijn.” Ziekenhuis Rivierenland en Santé Partners noemen de samenwerking een nieuwe stap in de verschuiving van ziekenhuiszorg naar de thuisomgeving van een patiënt.