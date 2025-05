Veel patiënten met chronische ziekte krijgen geen persoonlijk zorgplan

De meerderheid van de patiënten heeft geen persoonlijk zorgplan en ervaart niet dat er regelmatig naar hun persoonlijke doelen wordt gevraagd. Ook vinden ze niet dat hun naasten voldoende worden betrokken bij beslissingen over hun zorg. Daarnaast ervaren veel patiënten dat de zorg van verschillende zorgverleners nog niet goed op elkaar is afgestemd.

Onderzoek

De Nederlandse uitkomsten van het onderzoek zijn onderdeel van de internationale Patient-Reported Indicators Survey (PaRIS) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het Nivel voerde met subsidie van het ministerie van VWS de survey in Nederland uit. In 2023 hebben 4.939 huisartsenpatiënten van 45 jaar en ouder de PaRIS-enquête in Nederland ingevuld. Deze patiënten hadden in de zes maanden voorafgaand aan de enquête contact met de huisartsenpraktijk gehad vanwege hun eigen gezondheid. Ze waren willekeurig geselecteerd in 60 huisartsenpraktijken, aangesloten bij VIPLive, in alle provincies behalve Flevoland.

Opvallend is dat van alle deelnemende patiënten 21 procent rapporteerde geen chronische aandoeningen te hebben. Een derde had één chronische aandoening en 45 procent had twee of meer chronische aandoeningen.

Samenwerking

Volgens het Nivel is het belangrijk dat zorgcoördinatie meer aandacht krijgt in de chronische zorg. Dit vereist een goede samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorg, die daarbij ook ondersteund moeten worden. Ziekte-specifieke zorgprogramma’s bij de huisarts volstaan niet meer, stelt het Nivel.