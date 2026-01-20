Nivel: Huisartsendata beperkt bruikbaar voor inzicht in zorggebruik

Huisartsendata bieden inzicht in zorggebruik, maar in de praktijk zitten daar wel beperkingen aan. Dat blijkt uit een verkenning door onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van ZonMw.

Het Nivel heeft verkend of de Zorgregistraties Eerste Lijn van het Nivel bruikbaar zijn voor longitudinaal onderzoek naar klachten en zorggebruik bij patiënten met aanhoudende klachten na een infectie, zoals post-covid.

Lyme en post-covid

“Over het zorggebruik van mensen met langdurige klachten na een infectie is nog weinig bekend, terwijl de verwachting is dat hun zorggebruik een aanzienlijke druk legt op de capaciteit van de eerstelijnszorg”, licht het Nivel toe. “Het Nivel onderzocht daarom of de bestaande huisartsendata bruikbaar zijn om hierover meer duidelijkheid te krijgen. De focus lag hierbij op Lyme- en post-covid-patiënten.”

Registraties niet eenduidig

Uit het onderzoek blijkt dat de huisartsendata in de praktijk bruikbaar zijn om patiënten langdurig te volgen. Er zijn echter ook belangrijke, praktische beperkingen. “Registraties zijn bijvoorbeeld niet altijd compleet of eenduidig, en voor sommige post-infectieuze aandoeningen ontbreekt een diagnosecode. Daardoor is niet altijd goed zichtbaar welke patiënten het betreft en blijft het lastig om het zorggebruik voor deze patiëntengroep vóór en na de diagnose scherp in beeld te krijgen”, aldus Nivel.