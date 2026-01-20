Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Eerstelijnszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Nivel: Huisartsendata beperkt bruikbaar voor inzicht in zorggebruik

,

Huisartsendata bieden inzicht in zorggebruik, maar in de praktijk zitten daar wel beperkingen aan. Dat blijkt uit een verkenning door onderzoeksinstituut Nivel in opdracht van ZonMw.

Het Nivel heeft verkend of de Zorgregistraties Eerste Lijn van het Nivel bruikbaar zijn voor longitudinaal onderzoek naar klachten en zorggebruik bij patiënten met aanhoudende klachten na een infectie, zoals post-covid.

Lyme en post-covid

“Over het zorggebruik van mensen met langdurige klachten na een infectie is nog weinig bekend, terwijl de verwachting is dat hun zorggebruik een aanzienlijke druk legt op de capaciteit van de eerstelijnszorg”, licht het Nivel toe. “Het Nivel onderzocht daarom of de bestaande huisartsendata bruikbaar zijn om hierover meer duidelijkheid te krijgen. De focus lag hierbij op Lyme- en post-covid-patiënten.”

Registraties niet eenduidig

Uit het onderzoek blijkt dat de huisartsendata in de praktijk bruikbaar zijn om patiënten langdurig te volgen. Er zijn echter ook belangrijke, praktische beperkingen. “Registraties zijn bijvoorbeeld niet altijd compleet of eenduidig, en voor sommige post-infectieuze aandoeningen ontbreekt een diagnosecode. Daardoor is niet altijd goed zichtbaar welke patiënten het betreft en blijft het lastig om het zorggebruik voor deze patiëntengroep vóór en na de diagnose scherp in beeld te krijgen”, aldus Nivel.

Reageer op dit artikel
Meer over:EerstelijnszorgPassende zorgTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

20 jan 2026 Nivel: Huisartsendata beperkt bruikbaar voor inzicht in zorggebruik
27 nov 2025 Gezond Groningen krijgt 20 miljoen euro uit de IZA-pot
29 okt 2025 Samenwerking tussen huisarts en sociaal domein vraagt om korte lijnen en vaste contactpersonen
13 okt 2025 Passende zorg door zorgplanningsgesprek in ziekenhuis Amstelland
13 okt 2025 Meer maatwerk voor huisartsen in nieuwe obesitas richtlijn

Reader Interactions

Reacties