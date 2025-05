Anne-Mei The: ‘Sociale benadering dementie ontwikkelt zich tot grass-root beweging’

Het is de verkrampte omgang van de omgeving, niet de ziekte zelf, die voor mensen met dementie het grootste probleem vormt. De sociale benadering, die de mens centraal stelt, groeit uit tot een grass-root beweging, vertelt de bedenker Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie, in de podcast Voorzorg over haar nieuwe boek ‘We blijven mensen’.

Zodra mensen de diagnose ‘dementie’ krijgen, lijken ze tweederangsburgers die niet meer meetellen. Mensen met dementie hebben angst voor de goedbedoelende helpende blik die hen in de richting van ziekte en zorg duwt. Terwijl ze autonomie willen behouden en een eigen leven willen leiden. Het kan anders, laat de sociale benadering zien, als je de mens blijft zien. Als je je richt op kansen en talenten. Als verbinding en menselijk contact centraal staan.

Social Trials

Zoals in het Huis van de Tijd in Amsterdam, een veilige plek waar mensen met dementie en hun dierbaren vriendschappen sluiten, samen praten, eten, zingen en dansen. De ‘social trials’ met de sociale benadering in acht steden hebben de maatschappelijke business case bewezen. Kwaliteit van leven neemt toe, het is goedkoper en een oplossing voor het personeelstekort.

Beluister de aflevering ook in uw favoriete podcastapp

Sociale benadering naar Aruba

Maar een vaste plek in het zorgstelsel met bekostiging blijft een uitdaging. Vanwege het domeinoverstijgende karakter blijft het soms ploeteren met kosten en tarieven. Toch blijft het gedachtengoed zich verspreiden als een olievlek. Zo is The met de sociale benadering de oceaan overgestoken naar Aruba. Ze voorspelt dat de ontwikkeling naar een grass-root beweging, een hervorming van onderop, de volgende fase is.