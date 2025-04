Aantal aanvragen snelle IZA-toetsen keldert

Het aantal aanvragen van een snelle toets voor IZA-transformatiegeld is in de eerste twee maanden van dit jaar fors gedaald. Werden in het vierde kwartaal nog 94 snelle toetsen aangeleverd, in de eerste twee maanden van dit jaar was dat gezakt naar 24.

Dat is per maand het laagste aantal aanvragen sinds twee jaar. Ook ten opzichte van heel 2024 is het een afname van ongeveer 40 procent. Werden vorig jaar gemiddeld twintig aanvragen per maand gedaan; in de eerste twee maanden van dit jaar was dat gemiddeld twaalf.

Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het IZA. De meeste snelle toetsen zijn de afgelopen 2,5 jaar ingediend door ziekenhuizen, ggz en huisartsen. De laatste groep was relatief het meest succesvol bij de aanvragen: slechts twaalf aanvragen werden afgekeurd en liefst 83 werden er gehonoreerd.

Ook zijn de vorderingen bij de tien thematafels van het IZA onder de loep genomen in het voortgangsrapport. Bij de thematafels ‘acute zorg’, ‘contractering’ en ‘versterking eerste lijn’ verloopt de voortgang het soepelst. Zo hebben de huisartsen elf van de 31 afspraken gehaald en zeventien afspraken zijn op schema.

Concentratie en spreiding

Het slechtst presteert de thematafel Concentratie en spreiding. Een derde van de dertig afspraken is afgerond, een aantal onderhandelingen loopt, maar met tien opdrachten is niet eens begonnen. Na veel vertraging werd eind vorige maand een besluit genomen over verhoging van minimumnormen, waarna regionale zorgpartijen konden beginnen om afspraken te maken over de herverdeling en implementatie van zorg.

“Een ding wat deze cijfers ons zeggen, is dat transformeren tijd kost en iets van de lange adem is”, schrijven de auteurs in de voortgangsrapportage: “Dat geldt voor transformeren in zijn algemeenheid, maar zeker voor het met verschillende partijen bereiken van (contractuele) overeenstemming over concrete, gezamenlijke doelen, plannen en uitvoering.”