Zorgorganisaties regio Utrecht werken samen aan herstelzorg

Het gaat om een samenwerking tussen AxionContinu, Careyn, Silverein, QuaRijn, Warande, ZorgSpectrum, de drie regionale huisartsenorganisaties RegiozorgNu, Unicum en HUS en de drie Utrechtse ziekenhuizen Diakonessenhuis, St. Antonius ziekenhuis en het UMC Utrecht. De partijen willen herstelzorg voor ouderen hiermee toekomstbestendig maken.

Meer zorg thuis

Het plan is om cliënten die tijdelijk in een zorginstelling verblijven of herstellen na een ziekenhuisopname, sneller de juiste zorg thuis te bieden. Ze kunnen, waar mogelijk, eerder terug naar huis met goede ondersteuning. Revalidatie in de eigen leefomgeving wordt geïntensiveerd en expertise wordt regionaal gebundeld voor doelgroepen die specialistische zorg nodig hebben, waaronder CVA, zorg na amputaties en longrevalidatie.

De samenwerking richt zich zowel op het verbeteren van de kwaliteit van zorg als ook op het maken van ruimte in de bestaande capaciteit. Er ontstaat ruimte om de groeiende zorgvraag op te vangen door gezamenlijke afspraken over triage, doorstroom, specialisatie en meer zorg thuis.

Praktijk

Het plan is ontstaan in afstemming met zorgverzekeraars. In de zomer van 2025 volgt waarschijnlijk een beoordeling door de verzekeraars. Bij groen licht start de uitvoering in het najaar van 2025 en loopt deze door tot eind 2027.