Kwart patiënten met alcoholvergiftiging op SEH is jonger dan 18 jaar

In 2024 kwamen naar schatting 5.300 personen op de spoedeisende hulp (SEH) met een alcoholvergiftiging. Bijna een kwart van deze patiënten (24 procent) was jonger dan 18 jaar. Het aandeel minderjarigen (12-17 jaar) met een alcoholvergiftiging was bij vrouwen twee keer zo groot als bij mannen (36 procent tegenover 17 procent).

Dat hebben onderzoekers van VeiligheidNL geconstateerd in hun jaarlijkse rapportage over het aantal behandelingen op de SEH in 2024 als gevolg van alcoholvergiftigingen en alcoholgerelateerde ongelukken. Hiervoor onderzochten zij gegevens uit het Letsel Informatie Systeem (LIS), een registratie van ongelukken en letsels op veertien SEH-afdelingen van twaalf Nederlandse ziekenhuizen. Op basis van deze gegevens maakten ze een schatting van het landelijke aantal SEH-bezoeken.

Alcoholvergiftiging op SEH

De afgelopen tien jaar is het aantal SEH-bezoeken vanwege alcoholvergiftiging met 31 procent gedaald. Onder minderjarigen nam het aantal alcoholvergiftigingen af tussen 2015 en 2020, maar lijkt het sindsdien toe te nemen. Deze stijging is niet statistisch significant.

Alcoholvergiftigingen zorgden in 2024 voor 29 miljoen euro aan directe medische kosten en kosten door arbeidsverzuim. Dat was 23 miljoen euro in 2023.

Alcoholgerelateerd ongeluk

In 2024 bezochten ongeveer 20.700 mensen van 12 jaar of ouder de SEH vanwege een alcoholgerelateerd ongeluk. Na correctie voor onderregistratie wordt dit aantal geschat op ongeveer drie keer zo hoog. Een op de vijf (21 procent) van de patiënten was jonger dan 25 jaar.

De meeste alcoholgerelateerde ongelukken vonden plaats in de privésfeer (51 procent), gevolgd door verkeersongelukken (36 procent) en geweldsincidenten (10 procent). Vergeleken met verkeersongelukken zonder alcohol was er bij ongelukken met alcohol vaker sprake van een eenzijdig ongeluk (72 procent tegenover 56 procent). In 94 procent van de gevallen was het slachtoffer een bestuurder, meestal van een fiets (83 procent).

Ernstig letsel verdubbelt in tien jaar

Het aantal SEH-bezoeken vanwege ernstig letsel na een alcoholgerelateerd ongeluk is de afgelopen 10 jaar met 50 procent toegenomen. De toename vond plaats bij zowel vrouwen (+43 procent) als mannen (+64 procent). Bij 25-54 jarigen (+45 procent) en 55-plussers (+58 procent) was de toename significant.

Alcoholgerelateerde schade

Alcoholgerelateerde ongelukken zorgden in 2024 voor 210 miljoen euro aan medische kosten en kosten door arbeidsverzuim. Dit was vergelijkbaar met 2023.

De onderzoekers concluderen dat alcoholgerelateerde schade in de zorg toeneemt. Deze toename kan niet worden verklaard door meer alcoholgebruik, maar wijst mogelijk op risicovoller gedrag. De trends onderstrepen volgens hen de noodzaak van verder onderzoek én gerichte preventieve maatregelen om alcoholgerelateerde gezondheidsschade en zorgkosten te beperken.