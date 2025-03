Patiënten spoedeisende hulp hadden vaker alcohol op dan gedacht

Mensen die in 2023 met letsel terechtkwamen op de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis, hadden vaker dan eerder werd gedacht alcohol gedronken voordat ze gewond raakten. Onderzoek van VeiligheidNL wijst uit dat ongeveer een op de tien slachtoffers op de spoedeisende hulp alcohol had genuttigd.

Het kenniscentrum schat op basis daarvan in dat er in 2023 ruim 62.000 ongelukken zijn gebeurd waarbij alcohol een rol speelde, zoals een val van de trap of op straat. Dat zijn er ruim drie keer meer dan in de systemen van de spoedeisendehulpafdelingen is geregistreerd.

Eigen gedrag

Artsen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp maken alleen melding van alcoholgebruik als ze dat relevant vinden voor de diagnose of behandeling. Daarom was al bekend dat het werkelijke aantal ongevallen waarbij alcohol in het spel was hoger is, maar precieze aantallen ontbraken. Voor het onderzoek van VeiligheidNL hebben bijna 2600 SEH-patiënten een vragenlijst ingevuld. Van hen gaven 290 slachtoffers aan alcohol te hebben gedronken. Zij noemden hun eigen gedrag het vaakst als de oorzaak van hun ongeval, gevolgd door de “omgeving”.

Bijna driekwart van de SEH-patiënten die aangaven alcohol te hebben gedronken, had meer dan twee glazen met een alcoholische drank op. Drie op de vijf slachtoffers was man. Verder was 32 procent ouder dan 55 jaar en 29 procent had een leeftijd van 18 tot 24 jaar. Volgens VeiligheidNL dronken de slachtoffers in het algemeen vaker alcohol dan de gemiddelde Nederlander, namelijk iedere dag, een paar keer per week of wekelijks.

Tienermeisjes vaker op SEH

Meisjes in de tienerleeftijd belandden in 2023 vaker met een alcoholvergiftiging op de spoedeisende hulp (SEH) dan jongens tussen de 12 en 17 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat in deze leeftijdscategorie 60 procent van de SEH-bezoeken voor alcoholvergiftiging werd afgelegd door meisjes.

Preventiestrategie

Staatssecretaris Vincent Karremans van Jeugd, Preventie en Sport zegt ervan te schrikken hoeveel mensen door alcoholgebruik op de SEH belanden “en wat de impact daarvan is, ook op de zorg en de maatschappij”. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij de inzichten uit het onderzoek meeneemt in een zogenoemde preventiestrategie. (ANP)