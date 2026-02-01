Basta genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Seh-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Yara Basta, is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award. De award zet vrouwen in de schijnwerpers die in 2025 op opvallende en impactvolle wijze zichtbaar waren als expert in de media.

Volgens de jury brengt Basta complexe medische thema’s op een beeldende en gezaghebbende manier onder de publieke aandacht en beschikt ze over het vermogen om verbinding te maken tussen werkvloer en politiek beleid.

Ondervertegenwoordiging

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in Nederlandse nieuwsmedia. Dat blijkt uit cijfers van het Global Media Monitoring Project, ’s werelds grootste internationale onderzoek op dit vlak. Stemmen kan van 1 tot en met 13 februari 2026 via vrouwindemedia.nl. De winnaar wordt begin maart bekendgemaakt.