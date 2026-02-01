Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Basta genomineerd voor Vrouw in de Media Award

,

Seh-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Yara Basta, is genomineerd voor de Vrouw in de Media Award. De award zet vrouwen in de schijnwerpers die in 2025 op opvallende en impactvolle wijze zichtbaar waren als expert in de media.

Volgens de jury brengt Basta complexe medische thema’s op een beeldende en gezaghebbende manier onder de publieke aandacht en beschikt ze over het vermogen om verbinding te maken tussen werkvloer en politiek beleid.

Ondervertegenwoordiging

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in Nederlandse nieuwsmedia. Dat blijkt uit cijfers van het Global Media Monitoring Project, ’s werelds grootste internationale onderzoek op dit vlak. Stemmen kan van 1 tot en met 13 februari 2026 via vrouwindemedia.nl. De winnaar wordt begin maart bekendgemaakt. 

Reageer op dit artikel
Meer over:PersonaliaSehZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

1 feb 2026 Basta genomineerd voor Vrouw in de Media Award
30 jan 2026 Treant krijgt interimbestuursvoorzitter
30 jan 2026 Bestuursvoorzitter Rijndam Revalidatie kondigt afscheid aan
28 jan 2026 Leyhoeve Zorg benoemt nieuwe leden raad van toezicht
27 jan 2026 Nieuwe toezichthouder bij de Viersprong

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties