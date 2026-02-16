SEH-arts Yara Basta wint ‘Vrouw in de Media Award Flevoland’

SEH-arts van het Flevoziekenhuis en voorzitter van de Landelijke Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen Yara Basta heeft de ‘Vrouw in de Media Award 2025’ voor de provincie Flevoland gewonnen.

Zij kreeg in Flevoland de meeste publieksstemmen. De prijs werd uitgereikt tijdens een uitzending van Omroep Flevoland. Yara Basta ontving het bijbehorende beeld, gemaakt door beeldend kunstenaar Ellen Buchwaldt uit Zeewolde, uit handen van juryvoorzitter Shivani Boer.

SEH-arts Yara Basta

De award zet vrouwen in de schijnwerpers die in 2025 op opvallende en impactvolle wijze zichtbaar waren als expert in de media. Yara Basta heeft een Nederlandse moeder en een Egyptische vader en zij hoopt dat haar verkiezing helpt meer artsen met een migratieachtergrond te trekken en meer vrouwelijke artsen op leidinggevende posities te krijgen. Naast de regionale titel maakt Basta ook kans op de landelijke Vrouw in de Media Award 2025. De landelijke winnaar wordt begin maart bekendgemaakt.

Lees het interview met Yara Basta op Zorgvisie: Ziekenhuisserie The Pitt geeft de SEH zeer realistisch weer

Stemmers prijzen Yara Basta als een bevlogen en kundige SEH-arts die complexe onderwerpen binnen de acute zorg helder en begrijpelijk weet uit te leggen aan een breed publiek. Zij wordt omschreven als een krachtige, verbindende persoonlijkheid en als een boegbeeld voor de spoedeisende hulp. In haar rol als voorzitter van de NVSHA weet zij volgens stemmers de brug te slaan tussen werkvloer en politiek en brengt zij belangrijke thema’s rondom spoedzorg, preventie en patiëntveiligheid onder de aandacht in de media. Haar rustige, no-nonsense manier van communiceren, gecombineerd met maatschappelijke betrokkenheid, maken haar volgens velen een inspirerend voorbeeld voor collega’s en jonge artsen.