LHV verkent mogelijkheid voor proefproces inzet zzp’ers

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een vijfpuntenplan gepresenteerd om de positie van zzp-huisartsen te waarborgen.

In de politieke lobby richt de LHV zich op de nieuwe Zelfstandigenwet. De inzet is het wettelijk vastleggen van flexibele inzet bij ziekte, piekmomenten en unieke expertise. Daarnaast pleit de LHV voor risicogestuurde handhaving totdat de nieuwe wetgeving van kracht is.

Maar ook verkent de huisartsenvereniging de mogelijkheid om een casus voor te leggen aan de rechter “en op deze wijze duidelijkheid te verkrijgen op wat de grenzen zijn van wat kan binnen de wet en jurisprudentie”.

Nieuwe organisatievormen

Ook wordt in samenwerking met de Waarneemapp een zogeheten Vergewistool ontwikkeld. Dit is een vragenlijst waarmee vooraf getoetst zou kunnen worden of een specifieke opdracht naar verwachting als zzp’er kan worden gedaan of niet.

Voor de dagpraktijk wordt samen met InEen gekeken naar andere organisatievormen voor situaties waarin reguliere waarneming lastig wordt. Voor de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW) wordt onderzocht of zzp’ers via coöperaties of andere rechtsvormen kunnen blijven werken.

De LHV spreekt zich nogmaals expliciet uit tegen een verplicht loondienstverband voor alle huisartsen op de HAP. De organisatie zegt ervan overtuigd te zijn dat binnen de huidige wetgeving het nog steeds mogelijk is om in bepaalde situaties als zzp-huisarts te werken. “Zeker als er sprake is van kortdurende waarneming.”