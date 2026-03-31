Bravis en Brabant Bereikbaar verleiden medewerkers om duurzaam te reizen

Bravis ziekenhuis en Brabant Bereikbaar hebben maandag een intentieverklaring ondertekend om duurzamer reisgedrag onder medewerkers te stimuleren. De komende drie jaar wil het duo de vitaliteit van medewerkers vergroten, de milieuvoetprint verlagen en de bereikbaarheid verbeteren.

Jaarlijks leggen de Bravis-medewerkers gezamenlijk zo’n 14 miljoen kilometers aan woon-werkverkeer af. Op dit moment komt ruim 20 procent van het personeel met de fiets naar het werk. “We zien duidelijke kansen om dit aandeel te vergroten”, vertelt Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante. Bijna 60 procent van de medewerkers woont binnen 15 kilometer van het ziekenhuis. “40 procent van hen geeft aan vaker te willen fietsen. Daar ligt dus een mooie opgave.”

Drempels verlagen

Maandag formaliseerden Bravis en Brabant Bereikbaar hun samenwerking. Daarbij ondersteunt Brabant Bereikbaar als uitvoeringsorganisatie bij de realisatie van de groene mobiliteitsambitie. “Fietsen draagt niet alleen bij aan de gezondheid van onze collega’s, maar ook aan de bereikbaarheid en het milieu”, aldus Mante.

Brabant Bereikbaar begint met een analyse van het reisgedrag van het Bravis-personeel, zodat het ziekenhuis weet waar nog kansen liggen voor slimmer en duurzamer reizen. Uit de analyse rolt een gerichte campagne. Zo kunnen medewerkers meedoen aan een e-bike-probeeractie en gebruikmaken van de landelijke fietsstimuleringsapp ‘Da’s zo gefietst’. “Door medewerkers hun dagelijkse woon-werkrit op een e-bike te laten ervaren, verlagen we de drempel om over te stappen”, reageert Mario Hofman, mobiliteitscoach bij Brabant Bereikbaar. “In combinatie met een gerichte campagne zetten we in op duurzame gedragsverandering.”

Andere oplossingen

Om de drempels tot fietsen verder te verlagen, heeft Bravis de afgelopen jaren de personeelsfietsenstallingen verbeterd met automatische deuren en nieuwe fietsenrekken. Daarnaast kunnen medewerkers gebruikmaken van een fietslease-regeling of een fiets fiscaal voordelig aanschaffen tot 2.000 euro.

Voor medewerkers voor wie fietsen minder haalbaar is – bijvoorbeeld vanwege grotere reisafstanden – zet Bravis in op andere duurzame oplossingen. Zo kunnen zij sinds kort gebruikmaken van een intern carpoolplatform. Daarnaast onderzoekt Bravis mogelijkheden om het gebruik van het openbaar vervoer verder te stimuleren.