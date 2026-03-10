UMC Utrecht treedt toe tot Coalitie Anders Reizen

UMC Utrecht is de eerste grote zorginstelling die toetreedt tot de Coalitie Anders Reizen, een landelijk netwerk van publieke en private werkgevers die inzetten op het structureel verminderen van CO2-uitstoot in zakelijke mobiliteit.

Josefien Kursten, CFO van UMC Utrecht, hoopt binnen de Coalitie Anders Reizen van andere grote werkgevers te leren hoe het umc zijn mobiliteit verder kan verduurzamen.

Proeftuin Duurzaam Vervoer

In 2024 had UMC Utrecht al de proeftuin Duurzaam Vervoer, waarin 92 procent meer duurzame kilometers bij de deelnemers werd bereikt. Programmamanager duurzaamheid Celina Kroon vertelt dat er ook andere verrassende voordelen naar voren kwamen. Zoals een meer ontspannen en daardoor veiligere terugreis na de nachtdienst.

Verduurzaming en continuïteit

Gwen Jansen, directeur van Coalitie Anders Reizen, hoopt dat door de toetreding van UMC Utrecht zich meer zorginstellingen aansluiten. “Juist in de zorgsector, waar bereikbaarheid en het welzijn van mensen 24/7 de hoogste prioriteit heeft, is het belangrijk om te laten zien dat verduurzaming en continuïteit hand in hand kunnen gaan.”