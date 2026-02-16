Skipr

UMCG bespaart 1,3 miljoen handschoenen met bewustzijnscampagne

,

Dankzij No Risk? No Glove! bespaarden medewerkers van het UMC Groningen (UMCG) in 2025 zo’n 1,3 miljoen handschoenen. Met de bewustzijnscampagne bespaarde het umc bovendien zo’n 4.500 kilo afval en 106.425 euro.

Handschoenen in de zorg zijn onmisbaar bij contact met lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen en risicovolle handelingen. Tegelijkertijd zijn er situaties waarbij handdesinfectie veilig is en handschoenen overbodig zijn. “We waren gewend om handschoenen te dragen bij bijna elk contact met baby’s. Dankzij deze campagne is er meer bewustwording gekomen rondom het gebruik van handschoenen”, aldus Marije Commijs, verpleegkundige op de IC Neonatologie.

Gedragsverandering loont

Tijdens de campagne werd elk kwartaal de reductie gemeten ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024. De aandacht voor gedragsverandering loont: in totaal werden er bijna 1,3 miljoen handschoenen in 2025 bespaard. De campagne leidde tot 4.485 kilo minder afval, 33.310 kilo minder CO₂-uitstoot en een besparing van 106.425 euro.

Lees ook op Zorgvisie: ‘Beteugeling zorgbudget is zonder duurzaamheid gedoemd te mislukken’

Per 100 bespaarde handschoenen bespaart het UMCG 8 euro. Als blijk van waardering doneert de raad van bestuur 1 euro daarvan aan nekmassages voor collega’s van de afdelingen die de meeste handschoenen hebben bespaard. “Een mooie beweging naar een circulair en klimaatneutraal UMCG, waarmee het UMCG zeker doorgaat”, aldus het umc.

