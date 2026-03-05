Amsterdam UMC formuleert stevige ambities om duurzaam onderzoek te boosten

Om duurzaamheid in elk onderzoeksproject een vaste plek te geven, heeft Amsterdam UMC een nieuwe leidraad ontwikkeld. In de position paper formuleert het academische ziekenhuis stevige ambities voor eind 2028.

Amsterdam UMC wil dat al haar medewerkers rekening houdt met de impact van hun werk op het klimaat. “Het verduurzamen van de (patiënten)zorg is al vanzelfsprekend in Amsterdam UMC”, vertelt Niek Sperna Weiland, anesthesioloog en wetenschapsdirecteur van het Centrum voor Duurzame Zorg. “Met deze position paper roepen we op om duurzaamheid in álle activiteiten mee te nemen, dus ook in ons wetenschappelijk onderzoek.”

Concrete handvatten

De uitgave ‘Sustainability in research’ biedt onderzoekers inspiratie over onder meer het berekenen van de milieu-impact van zorgpaden en het verantwoord verminderen van het energieverbruik van vriezers.

Daarnaast deelt de paper concrete handvatten om duurzaamheid in ieder onderzoeksproject te integreren. Zo deelt Amsterdam UMC tips over slimmer en zuiniger gebruik van energie en materialen tijdens onderzoek en het meenemen van duurzaamheid als onderzoeksonderwerp. Ook stimuleert het umc onderzoekers duurzaamheid mee te nemen als uitkomstonderzoek, naast uitkomsten als gezondheidswinst en financiële haalbaarheid.

Helft van de publicaties

De paper heeft ook stevige ambities voor eind 2028 opgenomen. “Uiteindelijk moet duurzaamheid(simpact) in de helft van alle wetenschappelijke publicaties benoemd worden en de CO₂-uitstoot van onderzoeksactiviteiten 30 procent minder zijn dan in 2018”, aldus Amsterdam UMC.

De onderzoekers krijgen daarvoor training, ondersteuning en financiële support. Een kennisagenda brengt in kaart welk onderzoek nog gedaan moet worden zodat de zorg en het onderzoek verder kunnen verduurzamen. De paper Sustainabilty in research is in opdracht van de raad van bestuur van Amsterdam UMC opgesteld en in samenwerking met de onderzoeksinstituten en de Amsterdam Research Board tot stand gekomen.