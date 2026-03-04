Skipr

Thema: Ziekenhuiszorg
Grip op groen: Alrijne lanceert geïntegreerd duurzaamheidsdashboard

Alrijne heeft een nieuw duurzaamheidsdashboard gelanceerd. Daarmee wordt data uit verschillende systemen over afval, duurzaamheid en inkoop op één plek gebundeld.

Alrijne-bestuurder Ivo van der Klei noemt het een belangrijke stap. “Wij zijn één van de eerste ziekenhuizen met zo’n duurzaamheidsdashboard. Daarmee laten we zien dat duurzaamheid niet vrijblijvend is, maar dat we sturen op inzicht en resultaat.”

Gerichter verbeteren

Het instrument geeft inzicht in de verschillende afvalstromen en milieubelasting. Ook vergelijkt het dashboard de afvalproductie ten opzichte van de voorgaande jaren op basis van de gegevens van afvalverwerker Renewi. De tool toont ook de duurzaamheidsdoelen en initiatieven binnen Alrijne en laat de inkoopcijfers en CO2-uitstoot per productcategorie en per afdeling zien.

Lees ook op Zorgvisie: Alrijne’s route naar goud: LEAN en duurzaamheid gaan hand in hand

“Dankzij dit dashboard maken we onze impact zichtbaar en kunnen we gerichter verbeteren”, vertelt Van der Klei. Onder meer de greenteamleden hebben toegang. Zij kunnen daarbij hun initiatieven registreren en bijhouden en zien waar andere greenteams aan werken. “Zo stimuleren we kennisuitwisseling en versterken we de samenwerking tussen afdelingen”, aldus Alrijne.

Levend dashboard

Het duurzaamheidsdashboard blijft in ontwikkeling en wordt de komende tijd uitgebreid met nieuwe data-onderdelen.

Meer over:DuurzaamheidZiekenhuizen

