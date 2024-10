Nieuwe ronde Citrienfonds van start

Sinds 2014 werken umc’s binnen het Citrienfonds samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst te bevorderen. De afgelopen negen jaar is er gewerkt aan het eenduidig registreren van zorginformatie, het terugdringen van onnodige zorghandelingen, het efficiënter en toegankelijker maken van zorg met behulp van technologie en trefzekere zorg voor patiënten met kanker.

Opstartfase

De derde ronde loopt van 2024 tot en met 2028 en legt het accent op drie nieuwe thema’s die in lijn zijn met het Integraal Zorgakkoord (IZA). Inmiddels zijn voor de programma’s Samen de Zorg Vergroenen en Digitaal Mee in de Zorg de subsidies toegekend. Deze worden nu opgestart. Een derde programma rond arbeidsmarkt is nog in de beoordelingsfase.

De komende periode inventariseren de programma’s wat voor ideeën en initiatieven er zijn binnen hun thema. Daarna worden wetenschappelijk onderbouwde interventies uitgekozen en worden de projecten gestart om deze op de werkvloer te implementeren.