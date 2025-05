UMCG lanceert eerste filtertoilet in combinatie met plaszakken

Contrastvloeistof – die de organen tijdens een CT-scan beter in beeld brengt – wordt 24 uur na onderzoek weer uitgeplast. De jodium in de vloeistof is moeilijk te verwijderen door waterzuiveringsinstallaties. Daardoor komt jaarlijks zo’n 30 ton van deze vervuilende stof in het oppervlaktewater terecht.

Filtertoilet

Afgelopen maand heeft de afdeling radiologie van het UMCG een filtertoilet geopend. Het toilet vangt het jodium direct op en levert de schaarse jodium terug aan de industrie voor de productie van bijvoorbeeld LCD-schermen. “Door strenge veiligheidseisen, is hergebruik van jodium in nieuw contrastmiddel op dit moment nog niet mogelijk”, meldt het ziekenhuis.

UMCG vraagt patiënten na de CT-scan een half uur te wachten met plassen, omdat ze dan het meeste contrastmiddel uitscheiden. Het wachten is echter vrijwillig. Voor thuis krijgen patiënten drie plaszakken mee, die na gebruik bij het afval kunnen zodat het jodium niet in het milieu komt.

Opschaling

Dankzij steun van het UMCG Duurzaamheidsfonds en het Innovatiecentrum investeerde de afdeling 45.000 euro in het filtertoilet. Jaarlijks investeert het umc 15.000 euro in de plaszakken. “Dat patiënten willen bijdragen aan duurzaamheid, blijkt uit landelijk onderzoek bij ziekenhuizen: 85 procent doet mee als ze plaszakken meekrijgen.” Ook in het UMCG zijn de eerste reacties positief.

Inmiddels is het filtertoilet bij poliklinische CT-scans in gebruik. Later volgen mogelijk ook MRI en radiotherapie. Het greenteam onderzoekt daarnaast of uitbreiding naar andere afdelingen haalbaar is, zoals de verpleegafdelingen.