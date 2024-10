Martini lanceert toilet dat contrastvloeistof filtert

De noodzaak van duurzame zorginnovaties is cruciaal, meldt Feiken. “In Drenthe is in elf van de zeventien waterwingebieden vervuiling aangetroffen die de norm overschrijdt. In Nederland viel Earth Overshoot Day dit jaar al op 1 april, wat betekent dat vanaf die datum meer grondstoffen worden verbruikt dan de aarde in een jaar kan aanvullen.”

Contrastvloeistof terugwinnen

In samenwerking met Radboudumc, ontwikkelaar Zereau BV en Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland ontwikkelde het Groningse ziekenhuis een prototype dat succesvol jodium- en gadoliniumhoudende contrastmiddelen opvangt.

Inmiddels is het systeem geïnstalleerd op de radiologie-afdeling. De filters worden hergebruikt. “Daarbij is het de bedoeling om de grondstoffen (gadolinium en jodium) terug te winnen. Dit resulteert in een circulaire aanpak met betere recyclingmogelijkheden, minder CO2-uitstoot, minder grondstoffengebruik en minder afval.”

Filteren bij de bron

Volgens Feiken is het een grote verbetering ten opzichte van traditionele methoden, zoals het gebruik van plaszakken. “Door contrastmiddelen direct bij de bron te filteren, kunnen we niet alleen de milieu-impact verminderen, maar ook bijdragen aan innovatieve oplossingen voor mondiale uitdagingen op het gebied van afvalreductie en grondstoffenbeheer.” Martini Ziekenhuis hoopt dat andere instellingen soortgelijke stappen zetten.