NVZ helpt ziekenhuizen met milieuvriendelijk afvoeren CT-vloeistof

Een groot aantal ziekenhuizen gaat het komende halfjaar plaszakken meegeven aan patiënten die een CT-scan met contrastvloeistof krijgen. Door het opvangen van deze chemische stof komt het niet via het toilet en het riool in het oppervlaktewater terecht.

De gezamenlijke inkoop van de plaszakken is opgezet door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en is mogelijk dankzij een tijdelijke subsidie van VWS.

Milieuvriendelijk

In totaal gaan 34 ziekenhuizen door het hele land de plaszakken van Omnimedical het komende halfjaar inzetten. De patiënt krijgt deze na de CT-scan mee naar huis. Contrastvloeistof maakt betere beelden tijdens de scan mogelijk, maar komt later in het riool terecht en kan het water vervuilen. Naar schatting komt er in Nederland jaarlijks zo’n 30 ton contrastvloeistof in het water terecht.

Het gebruik van plaszakken is in 2021 middels een brede proef onderzocht. De uitkomsten waren dat het meegeven van de plaszakken vrij gemakkelijk gaat en dat het opvangen van contrastvloeistof in plaszakken onder aan de streep beter is voor het milieu.

Effecten

Nog niet alles is bekend over de effecten van contrastvloeistof in het oppervlaktewater. Wat wel bekend is, is dat het er niet meer uit gehaald kan worden, dat het ‘stapelt’. Daarom vragen de waterschappen om het bij de bron te scheiden. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat contrastvloeistof in combinatie met andere stoffen wel schadelijk kan zijn.

Green Deal

Het gebruik van plaszakken sluit aan op een van de doelen in de Green Deal Duurzame Zorg en op de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. De rijksoverheid, waterschappen, drinkwatermaatschappijen, gemeenten, de farmaceutische sector en veel partijen uit de zorgsector werken samen om medicijnresten in oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Ook contrastvloeistof valt hieronder. Alleen door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen tot bij de waterzuivering, kan bereikt worden dat er minder medicijnresten in het afvalwater terechtkomen.