Zorginstituut gaat personeelsinzet en milieu meewegen

Personeelsschaarste is een van de grootste uitdagingen in het toegankelijk houden van de zorg, aldus het Zorginstituut: “De proef moet bijdragen aan betere beslissingen over de inzet van zorgmedewerkers.”

Op verzoek van het Zorginstituut onderzocht een commissie daarom hoe personeelsinzet en duurzaamheid kunnen meewegen bij deze beoordeling. De commissie werkte in het advies ‘Arbeidsinzet en duurzaamheid als criteria bij keuzen in de zorg’ concrete, nieuwe rekenmethoden uit om personeelsinzet en milieu-impact van een behandeling inzichtelijk te maken en te wegen.

Pionieren

Voorzitter van de commissie Johan Mackenbach, emeritus-hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg: “Het is pionieren, maar de onderwerpen zijn urgent en vragen om daadkracht. Wij adviseren daarom nu te starten, samen met zorgpartijen, kennisorganisaties en experts in de praktijk. Dat geeft tijd voor proefbeoordelingen, onderzoek en ervaring opdoen.”

Belangrijkste criterium dat het Zorginstituut nu hanteert is effectiviteit: “Het moet bewezen zijn dat zorg echt werkt en veilig is. Daarnaast gelden andere eisen, bijvoorbeeld over de verhouding tussen de kosten en de gezondheidswinst. Het Zorginstituut voegt daar nu een beoordeling van de inzet van zorgmedewerkers en milieu-impact aan toe. De proefbeoordelingen zijn bedoeld om ervaring op te doen met de twee nieuwe thema’s.”