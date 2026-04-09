Maasstad Ziekenhuis start proef met duurzame medicijncupjes

,

Het Maasstad Ziekenhuis start in april een proef met medicijncupjes van bacteriële cellulose: een volledig duurzame en composteerbare oplossing, stelt het ziekenhuis

De cupjes zijn gemaakt van bacteriële cellulose, een natuurlijk materiaal dat wordt gekweekt door bacteriën uit reststromen uit de voedselindustrie. “De cupjes zijn ontwikkeld door het Rotterdamse bedrijf Plastilose, zijn 100 procent plasticvrij, bevatten geen schadelijke stoffen zoals PFAS en breken binnen 90 dagen af”, zo laat het ziekenhuis weten.

“In Nederland worden jaarlijks naar schatting 50 miljoen medicijncupjes gebruikt in ziekenhuizen en andere zorginstellingen – vrijwel allemaal van plastic en meestal voor eenmalig gebruik. Met deze pilot wil het Maasstad Ziekenhuis de ecologische voetafdruk verder verkleinen en laten zien dat duurzaamheid en goede zorg prima samen kunnen gaan.”

De pilot start in april 2026 op de afdelingen Oncologie, Neurologie, het Brandwondencentrum en bij de Apotheek. “We onderzoeken onder andere hoe de cupjes worden ontvangen door verpleegkundigen, of ze goed passen in de huidige medicijnronde en of ze voldoen aan de gebruiks-eisen”, aldus het Maasstad Ziekenhuis.

De pilotresultaten worden in de loop van 2026 verwacht.

