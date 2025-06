Gelderland kartrekker van EU-project voor medisch circulair textiel

Wegwerpartikelen in Europese ziekenhuizen, zoals jassen en mondmaskers, leveren jaarlijks 5,8 miljoen ton textielafval op. Daarom investeert de Europese Unie (EU) 1,7 miljoen euro in circulair medisch textiel.

Het massale gebruik van medisch textiel zorgt voor een grote milieubelasting. Daarom wil de Europese Unie wil de overstap naar circulair medisch textiel in ziekenhuizen versnellen.

Afval terugdringen

Het CEMTex-project – waar Provincie Gelderland kartrekker van is – wil de Europese afvalberg van 5,8 miljoen ton per jaar verkleinen. Daarom investeert het project de komende vier jaar 1,7 miljoen euro in de overstap naar circulair medisch textiel. In het project worden de kansen en problemen bij de productie van circulair medisch textiel in kaart gebracht.

“Er wordt ook gewerkt aan betere samenwerking tussen alle partijen, van productie tot gebruik”, aldus Provincie Gelderland. Het project gaat zorginstellingen daarnaast helpen om duurzamer in te kopen en sluit aan bij samenwerkingen met andere EU-landen waarbij er kennis wordt gedeeld. “Hiermee kunnen we de circulaire transitie in de zorg versnellen. Niet alleen in Gelderland, maar ook op internationaal niveau”, reageert gedeputeerde Helga Witjes.