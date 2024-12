’s Heeren Loo tekent contract om herbruikbaar incontinentiemateriaal voor hele sector mogelijk te maken

Bij ’s Heeren Loo gaat er 1 miljoen kilo per jaar aan incontinentiemateriaal doorheen. “Dit heeft een impact op grondstoffengebruik en levert milieuschade op”, aldus de organisatie. Sinds 2022 werkt ’s Heeren Loo daarom met Priovention samen aan de doorontwikkeling van wasbaar incontinentiemateriaal.

Beschikbaar voor de hele zorgsector

De eerste pilot is in drie verschillende woongroepen uitgevoerd in Apeldoorn. Daarbij waren tien mobiele cliënten betrokken. “De eerste resultaten laten zien dat het minder huidirritatie oplevert en bijdraagt aan de waardigheid van onze cliënten.” ’s Heeren Loo verwacht het gemiddelde van 1.250 luiers per cliënt per jaar terug te kunnen brengen naar slechts twaalf tot vijftien wasbare incontinentiebroeken.

De pilotuitkomst smaakt naar meer. Daarom hebben ’s Heeren Loo en Priovention een contract getekend. “Samen gaan we onderzoeken hoe we wasbaar incontinentiemateriaal door kunnen ontwikkelen en klaar kunnen maken voor gebruik in de gehele zorgsector.”

Vervolgpilot

Voordat het gebruik van wasbaar incontinentiemateriaal verder wordt uitgerold, komt er een vervolgpilot. “Er is onafhankelijk onderzoek nodig met een grotere groep cliënten. In de vervolgpilot gaan we van 10 naar 110 cliënten, waarbij ook cliënten zitten die niet of minder mobiel zijn.” Zo wordt het incontinentiemateriaal verder ontwikkeld en geschikt gemaakt voor een bredere doelgroep.

De pilot zal begin 2025 starten en naar verwachting één tot anderhalf jaar duren. De kennis die ’s Heeren Loo opdoet, wordt gedeeld met andere zorgorganisaties.