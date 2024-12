Zorginstellingen mogen medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik herverwerken

Zorginstellingen kunnen deze herverwerking uitbesteden aan een externe partij. Deze versoepeling van de regelgeving biedt kansen om duurzamer en kostenbesparender te werken.

Herverwerking

Herverwerking is het proces om het veilige hergebruik van gebruikte hulpmiddelen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door de hulpmiddelen te reinigen, te ontsmetten of steriliseren. Voor patiëntveiligheid zijn hier wel voorwaarden aan verbonden.

Ziekenhuizen herverwerken nu al vaak herbruikbare medische hulpmiddelen. Dat gaat volgens de instructies van de fabrikant. Straks mogen ziekenhuizen ook medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik herverwerken. Dat mag niet zomaar.

Voorwaarden

De zorginstelling, in voorkomend geval samen met de externe herverwerker, bepaalt het maximale aantal herverwerkingscycli dat een herverwerkt hulpmiddel voor eenmalig gebruik kan ondergaan, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de prestaties en veiligheid van dat hulpmiddel voor eenmalig gebruik ten opzichte van het oorspronkelijke hulpmiddel voor eenmalig gebruik. Een externe organisatie moet één keer per jaar controleren of de organisatie voldoet aan de voorwaarden voor veilige herverwerking. Het auditverslag moet worden gedeeld met een aangemelde instantie.